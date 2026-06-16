“2児の母”白洲迅の妻・竹内渉、子供たちとコストコへ 店内での親子3ショットに「カートにちょこんと座る姿にキュン」「微笑ましい光景」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】俳優・白洲迅の妻でタレントの竹内渉が6月14日、自身のInstagramを更新。子供たちとの買い物の様子を公開した。
【写真】イケメン俳優の39歳妻「大きくなりましたね」買い物カートに乗る長男＆長女と3ショット
竹内は「コストコへ」とアメリカ生まれの会員制倉庫型スーパーを訪れたことを報告。「この子供2人乗せれるカートに 息子と娘を乗せてみたかったから嬉しかった」と振り返り、店内で撮影した写真を投稿した。大きなショッピングカートの座席に子供たちが並んで座り、竹内がそのカートの押し手に手を添えて微笑む仲睦まじい姿が収められている。
また「ラップや、キッチンのお掃除シート ネクタリンはマストで欲しかった物」と記し、「初めてサーモンも買いました」とつづっている。
この投稿は「お兄ちゃん、大きくなりましたね」「楽しそうなの伝わる」「微笑ましい光景」「カートにちょこんと座る姿にキュン」「黒のワンピースが素敵」と反響を呼んでいる。
白洲と竹内は2022年4月に結婚を発表。2024年1月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】イケメン俳優の39歳妻「大きくなりましたね」買い物カートに乗る長男＆長女と3ショット
◆竹内渉、子供たちとコストコへ
竹内は「コストコへ」とアメリカ生まれの会員制倉庫型スーパーを訪れたことを報告。「この子供2人乗せれるカートに 息子と娘を乗せてみたかったから嬉しかった」と振り返り、店内で撮影した写真を投稿した。大きなショッピングカートの座席に子供たちが並んで座り、竹内がそのカートの押し手に手を添えて微笑む仲睦まじい姿が収められている。
◆竹内渉の投稿に「カートにちょこんと座る姿にキュン」と反響
この投稿は「お兄ちゃん、大きくなりましたね」「楽しそうなの伝わる」「微笑ましい光景」「カートにちょこんと座る姿にキュン」「黒のワンピースが素敵」と反響を呼んでいる。
白洲と竹内は2022年4月に結婚を発表。2024年1月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女が誕生した。（modelpress編集部）
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