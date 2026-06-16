フォーリンラブ・バービー「ストロングスタイルです」1歳娘に寝かしつけられる姿披露「ママのマネしてるんだね」「分かりすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/16】お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーが6月15日、自身のInstagramを更新。娘との朝のひとコマを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】42歳ママ芸人「ママのマネしてるんだね」ストロングスタイルで1歳娘に寝かしつけられる姿
バービーは「朝から寝かしつけられています。かなり強めのトントンが、みぞおちにクリーンヒットしてそのたびに目が覚めます。起きようとすると頭部をベッドに押し付けられるストロングスタイルです」とつづり、写真を投稿。ヒョウ柄の服を着た娘が黒いタンクトップ姿で毛布を被ったバービーのお腹に手を置き、トントン叩きながら寝かしつけている様子を披露している。
この投稿にファンからは「ママのマネしてるんだね」「可愛すぎる」「強めのトントン分かりすぎる」「起きるの許してくれないよね」「ほっこりする」「うちはたまにグーで来ます」などと反響が寄せられている。
バービーは2021年4月、年下の一般男性との結婚を発表。2024年8月に自身のInstagramを通して第1子となる女児が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】42歳ママ芸人「ママのマネしてるんだね」ストロングスタイルで1歳娘に寝かしつけられる姿
◆バービー、1歳娘に寝かしつけられる様子を公開
バービーは「朝から寝かしつけられています。かなり強めのトントンが、みぞおちにクリーンヒットしてそのたびに目が覚めます。起きようとすると頭部をベッドに押し付けられるストロングスタイルです」とつづり、写真を投稿。ヒョウ柄の服を着た娘が黒いタンクトップ姿で毛布を被ったバービーのお腹に手を置き、トントン叩きながら寝かしつけている様子を披露している。
◆バービーの投稿に反響
この投稿にファンからは「ママのマネしてるんだね」「可愛すぎる」「強めのトントン分かりすぎる」「起きるの許してくれないよね」「ほっこりする」「うちはたまにグーで来ます」などと反響が寄せられている。
バービーは2021年4月、年下の一般男性との結婚を発表。2024年8月に自身のInstagramを通して第1子となる女児が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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