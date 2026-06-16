日銀会合 経済・物価見通し ２０２６年度後半から２０２７年度にかけて目標と概ね整合的な水準 日銀会合 経済・物価見通し ２０２６年度後半から２０２７年度にかけて目標と概ね整合的な水準

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日銀経済・物価見通し

経済は伸び率を縮小しつつ、緩やかな成長を続ける

その後原油高のマイナスが減衰し、所得から支出への循環メカニズム強まり、成長率を緩やかに上昇

消費者物価指数（除く生鮮）は、原油価格上昇の押し上げで２％をはっきりと上回る水準まで伸び率高まると予想

その後、原油高の影響が減退し、２％程度に向けて縮小

基調的な上昇率は徐々に高まっていくと予想

２０２６年度後半から２０２７年度にかけて目標と概ね整合的な水準、その後も同程度で推移



物価見通しは高田・田村委員が反対

高田委員 基調的な物価上昇率含め、消費者物価はすでに概ね目標に達する水準

田村委員 基調的な物価上昇率は目標に概ね整合的水準

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