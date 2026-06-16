とにかく明るい安村、とにかく安いパスポートとして登場 あまりの変わりようにボヤく「俺の要素が1つもない」
ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典、お笑い芸人・とにかく明るい安村が16日、都内で行われた『海外旅行2000万人に向けた共同記者会見』に参加した。
【写真】“お決まり”ポーズを笑顔で見せたとにかく明るい安村
パスポート取得の手数料が今年の7月から7000円減額される。この日は“とにかく安いパスポート”として登場。呼び込まれると、一芸を披露した後に「とにかく安いパスポートです！」と自己紹介したが「名前が変わり過ぎちゃって、やりにくい。元が全然ないから…」と苦笑いを浮かべていた。岩田からは“とにパス”と呼ばれることになり、安村は「俺の要素が1つもない」と笑っていた。
日本旅行業協会（JATA）の「JATA海外旅行プロモーション もっと！海外へ」は、海外旅行需要の完全復活を目指したプロジェクト。2025年の日本人の海外渡航者数は2019年比で約74％、日本人のパスポート保有率はコロナ禍前の23〜24％から18％と訪日・国内旅行と比べても回復が道半ば。海外旅行の回復に向けた取り組みとして、さまざまなキャンペーンを行う。岩田はJATAの海外旅行アンバサダーを務めている。
【写真】“お決まり”ポーズを笑顔で見せたとにかく明るい安村
パスポート取得の手数料が今年の7月から7000円減額される。この日は“とにかく安いパスポート”として登場。呼び込まれると、一芸を披露した後に「とにかく安いパスポートです！」と自己紹介したが「名前が変わり過ぎちゃって、やりにくい。元が全然ないから…」と苦笑いを浮かべていた。岩田からは“とにパス”と呼ばれることになり、安村は「俺の要素が1つもない」と笑っていた。