女子レスリングで五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）が16日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。仲良しの元アスリート仲間との“吉田沙保里軍団”について語った。

この日は大相撲の元関脇でタレントの豊ノ島、K-1元3階級世界王者の武尊とそろって登場した。吉田さんは2人との出会いについて「きっかけはフジテレビさんの『（オールスター）合唱バトル』という特番がありまして。その特番で一緒になって」と打ち明けた。

豊ノ島とは「ご飯行くようになったり、ゴルフ行くようになったりして」と言い、「タケちゃん(武尊)の試合の応援も行かせていただきました」と声を弾ませた。武尊も「いつも試合に来てくださって」と笑顔で話した。

“吉田沙保里軍団”は2人だけではないのかと問われ、吉田は「ご覧の通り」とテロップでメンバーを紹介。

「レギュラー」には吉田さん、豊ノ島、武尊に加え、元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さん、バドミントン元日本代表のタレント・潮田玲子が、「準レギュラー」にはサッカー元日本代表の大久保嘉人氏、16年リオデジャネイロ五輪レスリング女子48キロ級金メダリストの登坂絵莉さん、元バレーボール女子日本代表の迫田さおりさんがいると伝えた。

レギュラーについては「食事会は必ずいる感じで」と言い、豊ノ島は「準レギュラーの大久保嘉人はスペインに行ったんで。補欠に下がってます」と話して笑わせた。

このメンバーで食事会をした場合の会計法については「男気（じゃんけん）です。勝った人が」と吉田さん。「でも結構ねえ、貸し切ったりしてね。いいところに行ったりするんで、結構値段はいくんで。何十万いくときは一人だとあれなんで、1位がいくらまで、2位がいくら、3番目に勝った人が端数とか」と説明した。

酒は飲むのかとの質問には「私はそんなに飲まないんですよ」と豊ノ島。吉田さんは武尊については「現役中だったので、ちょっとお酒、抑えてましたね」と言い、自身については「私は飲みますよ。飲まなくてもこういうテンションでいけるんで。どちらでもいいです」と明るく話した。