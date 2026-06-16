歌手の舟木一夫（81）が15日放送のBS12「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん」（月曜午後9時）に出演。最愛の妻について語った。

舟木は1974年、29歳のときに7歳下の妻と結婚した。偶然喫茶店で見かけたセーラー服の彼女に一目ぼれ。声はかけなかったが、数年後に再び同じ喫茶店で再会し、アタックした。高校生の彼女とデートし、音大に進学することは分かっていたため、両親に大学卒業後結婚したいと伝えていた。

歌手として低迷していた時期ながら、彼女の両親も了承してくれ無事に結婚。「結婚半年ぐらいに、彼女に1つだけ質問した。“舟木一夫の奥方として、あなたはいくらから大金だと思う？”って」と回想した。

「そしたら10万円って言った。この人は大丈夫だな、この人とならやっていけそうだと思った。芸能人の嫁さんじゃないんですよ。両親に大事にされて育った、その時の感覚のまんまでいた」と、金銭感覚に安心した。

妻は「何が食べたい？」と聞いてくれるものの、舟木は段々考えるのが面倒になり「うまいもん」とだけ返すようになったと吐露。阿川佐和子に「かわいくない！」とツッコまれ、笑福亭鶴瓶にも「ちょっとぐらい言うてあげたらよろうしいやん！」と叱られた。

当時、同い年のみのもんたさんが司会する番組に出演し、「新婚生活で奥さんのうまい手料理3つ挙げて」との質問が。「生野菜のサラダと冷や奴と納豆」と返したという。

味付けや調理に時間をかけた手料理というよりも、火を通さずに出せる3品に、阿川は「ひどーい!!」と反応。メニュー舟木も「女性アナウンサーに、にらまれちゃった」と、当時も冷ややかな視線を浴びたことを明かし、肩をすくめた。

「感謝してないじゃないですか、全然。嫁に来てもらったことを」と阿川に言われ、「いや照れくさいんですよ…そういうこと聞かれるのが、とにかく」と苦笑いだった。