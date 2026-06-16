お笑いコンビ、ダンビラムーチョの大原優一（35）が15日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。オンラインカジノ騒動で芸能活動を休止し、活動再開してからの心境の変化を告白した。

大原はもう中学生から電話やLINEで励ましの言葉をもらったことを明かした。

大原は「復帰してから、今までは自分の事しか考えないでいろいろライブとか出てたんですけど、すごい視野が広がってこのイベント自体を成功させたいなっていう気持ちに」と語った。

ニューヨークの屋敷裕政は「今まではそうじゃなかった？」と聞くと、大原は「今までは独りよがり独りよがり」と答えて笑わせた。

屋敷は「そんな芸歴じゃなかったけど」と笑った。

大原は1万7000円の領収書を提出し、「もう中さんが野球すごい好きなので、昔の野球好きなので、入来祐作さんの復刻ユニホームをプレゼントしようかなと」と領収書の中身を説明した。

大悟は「そんなお世話になった人間の結婚祝いに買ったものの金を出せと？」とつっこんだ。

大原は「芸人の素晴らしさをぜひとも言いたかったので」と答えた。

さらに大原は「感謝の気持ちをまだちょっと伝えられてない部分があるので、今から電話で伝えたいなって思って」と切り出した。

屋敷は「意味わからん」と笑い、「視野広がってないやん。なんでお前の電話の時間があるの。1人で目立とうとしまくってるやん。まだみんなしゃべりたいのに」とつっこんだ。

大原は「なんて言うんですかね…みんなに聞いてもらいたい」と苦笑いした。

大悟は「相手もう中だから、どうなるかわからないよ」と忠告した。