お笑いコンビ、千原兄弟の千原ジュニア（52）が、15日放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。必ず見ているテレビ番組を明かした。

ジュニアは好きなテレビ番組を聞かれると「絶対見るのは渡辺篤史さんの『建もの探訪』」とテレビ朝日系「渡辺篤史の建もの探訪」を欠かさず見ていると告白。放送38年目になる長寿番組で「建物自体がすごい好きなの。おやじが設計士っていうのもあってか非常に建物に興味があって、人の家を見るのが非常に好きで」と語った。

番組の魅力についても「渡辺篤史さんの、どんな家であっても絶対に褒めるという『褒め大喜利』。すごいのよ。何十年と見てるから、この時に絶対これを言いはるっていうのが分かるのよ」と熱弁。「キッチンがIHじゃなくてガスやった時は『火は教育になりますからね』って絶対言う。あと階段に手すりが付いてる時は『頼りになるな〜』って」と振り返った。

また「ただの観葉植物やで？なんて言う？」と、とろサーモン久保田かずのぶとウエストランド井口浩之にクイズで問いかけると、「いい観葉植物よ？普通の。『握手したいな〜』って」と大笑いしていた。