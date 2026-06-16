デル・テクノロジーズのブランドアンバサダーに福士蒼汰が就任　XPSシリーズ最薄・最軽量の『XPS 13』もアピール

デル・テクノロジーズ株式会社は6月16日、俳優の福士蒼汰をブランドアンバサダーに起用したことを発表し、同日に発売されたXPSシリーズ史上最薄・最軽量のモバイルノートパソコン『XPS 13』の新製品発表会に福士本人も登壇した。

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ブランドアンバサダー就任の感想について、福士は「PCというものは身近な存在でもあるので本当に嬉しいですし、この機会にたくさん魅力を伝えられたら」とコメント。普段からPCを持ち運んで使用しているといい、「デルの魅力を感じさせてもらって、どんどん使っていきたい」と語った。

また、デル・テクノロジーズが“テクノロジーの力でビジネスや学びなど挑戦する人を応援する”企業であることに触れ、「僕自身も挑戦することが大好きで、言語の勉強だとかたくさんやっている。僕もデルを使っていただく皆様の応援ができたら」と意気込みを示した。

『XPS 13』を初めて手にした際の印象については、「まず“薄っ、軽っ”という印象があって、見た目はシンプルながらすごく洗練されていて高級感がある。空のようなこの色味も好印象に持ちました」と振り返る。仕事柄移動が多いという福士は、「移動時に持ち運んでバッグの中に入れるのも気軽にできていい」と、軽量さが自身のライフスタイルにマッチしていると述べた。

『XPS 13』がAI PCである点についても、「AIを使って役作りだったり、細かい情報を調べたりするので、そういう時にPCを使う。ワンタッチでAIに繋がるので、めちゃくちゃ便利だなと思った。これからデルを使って、ワンタッチでAIに直接質問したい」と活用意欲を見せた。

最後に「XPS 13は軽さ、デザイン、パフォーマンスが両立しているので、仕事でもプライベートでも魅力的な商品。出張とか、ちょっと地方に出かけるという方にもぴったり」とおすすめし、「実際にXPS 13に触れてみて、デル・テクノロジーズの製品・サービスは日々の仕事や生活をぐっと快適にしてくれると感じています。触ってみると一番わかると思うので、皆さんもぜひ触って体感してほしい」とメッセージを送った。

なお、『XPS 13』は、13.4インチの2.5K LCDタッチディスプレイを搭載し、厚さ12.7mm、重量約1.0kgを実現したモバイルノートパソコン。CPUは『Intel Core 5 320』と、Copilot+ PC準拠の『Intel Core Ultra 7 355』（7月下旬発売予定）の2種類から選択できる。バッテリー駆動時間はNetflixアプリ視聴で最大17時間。カラーはスカイと、7月下旬発売のストームの2色展開となる。あわせて、『XPS 13』をいち早く体験できる「XPSポップアップイベント」の開催も発表された。会場では『XPS 14』『XPS 16』を含むXPSシリーズも試用可能で、ソーシャルメディアに投稿した来場者には限定プレゼントが用意される。

■製品情報『XPS 13』DX13260メーカー：デル・テクノロジーズ発売日：6月16日（『Intel Core Ultra 7 355』搭載モデルは7月下旬発売予定）価格：・Intel Core 5 320 / 8GBシングルチャネル / 512GB SSD / Wi-Fi 7：154,800円（税込）・Intel Core 5 320 / 16GBシングルチャネル / 512GB SSD / Wi-Fi 7：184,800円（税込）カラー：スカイ、ストーム（7月下旬発売予定）主な仕様：・13.4インチ 2.5K（2560×1600）LCDタッチディスプレイ、30～120Hz VRR、500ニット、DCI-P3 100％、非光沢加工、Eyesafe®・メモリー：8GB／16GB／32GB LPDDR5X、7467 MT/s・SSD：512GB／1TB・USB 3.2 Type-C×2（Intel Core Ultra 7 355搭載モデルはThunderbolt 4.0×2）、Wi-Fi 7／Bluetooth 5.6・Windows Hello対応のフルHD IR Webカメラ・バッテリー駆動時間：Netflixアプリ視聴で最大17時間・Copilotキー付バックリットキーボード・デュアル冷却ファン設計、最大8Wのクワッドスピーカー搭載・プラグ一体型65W ACアダプター・寸法：高さ12.7mm／幅296.9mm／奥行200.66mm、重量約1.0kg

■イベント情報XPSポップアップイベント日程：7月9日（木）～7月12日（日）10:00～20:00場所：ZeroBase 表参道（東京都港区北青山3-5-22）※会場への直接の問い合わせは不可

（文＝リアルサウンド編集部）