レンチン＆コスパの良い食材で1品完成！「もやしと油揚げのレンジ煮」
【画像で見る】レンチンで煮込まず味しみわたる「もやしと油揚げのレンジ煮」
コスパが良くて高たんぱくな「油揚げ」。今回は家計の味方の食材として人気の「もやし」と合わせて作る時短レシピのご紹介です。切るのは油揚げだけで、あとは電子レンジで加熱して混ぜれば出来上がり。しょうゆが油揚げにしみて、ごはんのおともにもバッチリ。
■もやしと油揚げのレンジ煮
油揚げでうまみを加えた和風おかず
【材料・2人分】
もやし...1袋（約200g）
しょうゆ みりん 砂糖
【作り方】
1．油揚げは横半分に切って縦3cm幅に切る。
2．耐熱ボウルにもやし、1、しょうゆ、みりん各大さじ1、砂糖小さじ1を入れ、ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で約4分加熱し、さっと混ぜる。
（レシピ考案／新谷友里江 1人分76kcal／塩分1.3g）
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
※この付録は、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
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お財布に優しい油揚げともやしで、食べ応えもある節約レシピの完成です！
撮影／邑口京一郎 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美