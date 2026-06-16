もやしと油揚げのレンジ煮


【画像で見る】レンチンで煮込まず味しみわたる「もやしと油揚げのレンジ煮」

コスパが良くて高たんぱくな「油揚げ」。今回は家計の味方の食材として人気の「もやし」と合わせて作る時短レシピのご紹介です。切るのは油揚げだけで、あとは電子レンジで加熱して混ぜれば出来上がり。しょうゆが油揚げにしみて、ごはんのおともにもバッチリ。

■もやしと油揚げのレンジ煮

油揚げでうまみを加えた和風おかず

コスパ◎な食材が主役！


【材料・2人分】

油揚げ...1枚

もやし...1袋（約200g）

しょうゆ　みりん　砂糖

【作り方】

1．油揚げは横半分に切って縦3cm幅に切る。

2．耐熱ボウルにもやし、1、しょうゆ、みりん各大さじ1、砂糖小さじ1を入れ、ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で約4分加熱し、さっと混ぜる。

（レシピ考案／新谷友里江　1人分76kcal／塩分1.3g）

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

※この付録は、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。

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お財布に優しい油揚げともやしで、食べ応えもある節約レシピの完成です！

撮影／邑口京一郎　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田子直美