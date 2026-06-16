水回り掃除は無印良品「掃除シート」がおすすめ。キッチン、洗面台、お風呂場も…便利すぎ！
こんにちは！きたのあさです。
【画像を見る】お掃除スペシャリストが教える「無印良品 掃除シート」の使い方
もともと家事は苦手でしたが、出産を機に「キレイなお家で暮らしたい」と一念発起。
お掃除スペシャリスト クリンネスト1級を取得。
その知識を生かして現在はお家のキレイをキープできています。
インスタグラムでは知識に基づいたお掃除方法や、洗剤の効果的な使い方などについて投稿中です。
今日は、キッチンや洗面台、お風呂場などの水回りのお掃除の話。
水回りは毎日使う場所だからこそ汚れがたまりやすい場所・・特に水アカや石けんカスは、気づかないうちに蓄積し、普通のスポンジでは落とせないこともありますよね。
そんな水回り掃除を簡単にしてくれるのが、無印良品の「水回りの汚れ用 掃除シート」です。
洗剤を使わなくても汚れを落としやすく、コンパクトで扱いやすいことから、SNSでも人気の掃除アイテムとして注目されています！
この記事では、「水回りの汚れ用 掃除シート」の特徴や、場所別の掃除方法、効果的に使うコツをご紹介します。
■無印良品「水回りの汚れ用 掃除シート」とは？
このシート、研磨材入りの不織布でできていて、水をつけてこすることで水アカやヌメリ汚れを落としやすくなります。
シート状なので好きなサイズにカットでき、使い捨て感覚で衛生的に使えるのが特徴です。
スポンジのように乾きにくいこともなく、収納場所を取らないため、キッチンや洗面所に常備しておくと便利です。
また、軽い汚れなら洗剤不要で使えるため、掃除のハードルが下がるのも魅力。毎日の「ついで掃除」にぴったりのアイテムです。
■キッチンシンクの掃除方法
もっとも効果を実感しやすいのが、キッチンシンクの掃除です。
まず掃除シートを適当なサイズにカットし、水で軽く濡らします。そのままシンク全体を円を描くようにやさしくこすっていきます。
こすったあとのシートに汚れが！
2、3日に一回はスポンジでお掃除しているのですが・・・スポンジだけでは落ちなかった汚れが残っていた様子。
右がお掃除後です。ちょっとわかりにくいかもしれませんが、黄ばみがなくなっています！
くすみや白っぽい水アカ汚れも少しずつ落ち、ステンレス本来のツヤが戻ってきました。シンクだけでなく蛇口まわりの細かい部分も掃除しやすく、スポンジでは届きにくい隙間にも使いやすいです。
掃除後は水で流し、乾いたクロスで拭き上げるとさらにきれいに仕上がります。
ただし、強くこすりすぎると傷の原因になる場合もあるため、目立たない場所で試しながら使用すると安心です。
■洗面台の水アカ掃除にも便利
洗面台は、歯みがき粉やハンドソープ、水滴などが混ざり合い、意外と汚れが蓄積しやすい場所。
特に蛇口の根元や排水口まわりは、水アカが固まりやすく、放置すると落としにくくなります。
そんな時もこのシートを濡らして軽くこするだけで、白いウロコ状の汚れが落ちやすくなります。コンパクトに切って使えるため、細かい部分の掃除にも最適ですよ。
洗面台、上部がシートで擦った後です。黒ずみがすっきり落とせました！
朝の身支度後や夜の歯みがき後にサッと掃除する習慣をつけると、頑固な汚れを防ぎやすくなりますね。
■お風呂場では鏡や蛇口掃除に活躍
お風呂場の鏡につく白いウロコ汚れにも、この掃除シートは大活躍！
鏡を軽く濡らし、シートで円を描くように少しずつ磨くことで、水アカ汚れを落としやすくなります。蛇口やシャワーヘッドのくすみ掃除にも使えるため、浴室全体の清潔感アップにつながります。
右側がお掃除後。力を入れずに洗剤なしでここまでキレイになりました！
ただし、コーティング加工された鏡や傷つきやすい素材には注意が必要です。個人的にはこのシートを使うだけではそこまで傷がつくようには感じませんでしたが、使用前に説明書を確認し、強くこすりすぎないようにしましょう。
■効果的に使うコツ
「水回りの汚れ用 掃除シート」を長く便利に使うためには、いくつかコツがあります。
まず、汚れが軽いうちに使うこと。頑固な水アカになる前にこまめに掃除することで、短時間で簡単に汚れを落とせます。
シートは小さくカットして使うのもおすすめです。必要な分だけ使えるので経済的で、細かい場所にもフィットします。
さらに、掃除後に水気をしっかり拭き取ることで、水アカ予防にもつながります。掃除と予防をセットで行うことで、きれいな状態を維持しやすくなります。
■忙しい人こそやってほしい
無印良品の「水回りの汚れ用 掃除シート」は、手軽に使えて収納もしやすく、忙しい人でも続けやすい掃除アイテムです。
キッチン、洗面台、お風呂場など幅広く使えるため、一つ持っておくと日々の掃除がぐっとラクになりますよ。
「掃除は面倒」と感じている方こそ、ぜひ試してみてくださいね。
作＝きたのあさ
【画像を見る】お掃除スペシャリストが教える「無印良品 掃除シート」の使い方
もともと家事は苦手でしたが、出産を機に「キレイなお家で暮らしたい」と一念発起。
お掃除スペシャリスト クリンネスト1級を取得。
その知識を生かして現在はお家のキレイをキープできています。
インスタグラムでは知識に基づいたお掃除方法や、洗剤の効果的な使い方などについて投稿中です。
今日は、キッチンや洗面台、お風呂場などの水回りのお掃除の話。
水回りは毎日使う場所だからこそ汚れがたまりやすい場所・・特に水アカや石けんカスは、気づかないうちに蓄積し、普通のスポンジでは落とせないこともありますよね。
洗剤を使わなくても汚れを落としやすく、コンパクトで扱いやすいことから、SNSでも人気の掃除アイテムとして注目されています！
この記事では、「水回りの汚れ用 掃除シート」の特徴や、場所別の掃除方法、効果的に使うコツをご紹介します。
■無印良品「水回りの汚れ用 掃除シート」とは？
このシート、研磨材入りの不織布でできていて、水をつけてこすることで水アカやヌメリ汚れを落としやすくなります。
シート状なので好きなサイズにカットでき、使い捨て感覚で衛生的に使えるのが特徴です。
スポンジのように乾きにくいこともなく、収納場所を取らないため、キッチンや洗面所に常備しておくと便利です。
また、軽い汚れなら洗剤不要で使えるため、掃除のハードルが下がるのも魅力。毎日の「ついで掃除」にぴったりのアイテムです。
■キッチンシンクの掃除方法
もっとも効果を実感しやすいのが、キッチンシンクの掃除です。
まず掃除シートを適当なサイズにカットし、水で軽く濡らします。そのままシンク全体を円を描くようにやさしくこすっていきます。
こすったあとのシートに汚れが！
2、3日に一回はスポンジでお掃除しているのですが・・・スポンジだけでは落ちなかった汚れが残っていた様子。
右がお掃除後です。ちょっとわかりにくいかもしれませんが、黄ばみがなくなっています！
くすみや白っぽい水アカ汚れも少しずつ落ち、ステンレス本来のツヤが戻ってきました。シンクだけでなく蛇口まわりの細かい部分も掃除しやすく、スポンジでは届きにくい隙間にも使いやすいです。
掃除後は水で流し、乾いたクロスで拭き上げるとさらにきれいに仕上がります。
ただし、強くこすりすぎると傷の原因になる場合もあるため、目立たない場所で試しながら使用すると安心です。
■洗面台の水アカ掃除にも便利
洗面台は、歯みがき粉やハンドソープ、水滴などが混ざり合い、意外と汚れが蓄積しやすい場所。
特に蛇口の根元や排水口まわりは、水アカが固まりやすく、放置すると落としにくくなります。
そんな時もこのシートを濡らして軽くこするだけで、白いウロコ状の汚れが落ちやすくなります。コンパクトに切って使えるため、細かい部分の掃除にも最適ですよ。
洗面台、上部がシートで擦った後です。黒ずみがすっきり落とせました！
朝の身支度後や夜の歯みがき後にサッと掃除する習慣をつけると、頑固な汚れを防ぎやすくなりますね。
■お風呂場では鏡や蛇口掃除に活躍
お風呂場の鏡につく白いウロコ汚れにも、この掃除シートは大活躍！
鏡を軽く濡らし、シートで円を描くように少しずつ磨くことで、水アカ汚れを落としやすくなります。蛇口やシャワーヘッドのくすみ掃除にも使えるため、浴室全体の清潔感アップにつながります。
右側がお掃除後。力を入れずに洗剤なしでここまでキレイになりました！
ただし、コーティング加工された鏡や傷つきやすい素材には注意が必要です。個人的にはこのシートを使うだけではそこまで傷がつくようには感じませんでしたが、使用前に説明書を確認し、強くこすりすぎないようにしましょう。
■効果的に使うコツ
「水回りの汚れ用 掃除シート」を長く便利に使うためには、いくつかコツがあります。
まず、汚れが軽いうちに使うこと。頑固な水アカになる前にこまめに掃除することで、短時間で簡単に汚れを落とせます。
シートは小さくカットして使うのもおすすめです。必要な分だけ使えるので経済的で、細かい場所にもフィットします。
さらに、掃除後に水気をしっかり拭き取ることで、水アカ予防にもつながります。掃除と予防をセットで行うことで、きれいな状態を維持しやすくなります。
■忙しい人こそやってほしい
無印良品の「水回りの汚れ用 掃除シート」は、手軽に使えて収納もしやすく、忙しい人でも続けやすい掃除アイテムです。
キッチン、洗面台、お風呂場など幅広く使えるため、一つ持っておくと日々の掃除がぐっとラクになりますよ。
「掃除は面倒」と感じている方こそ、ぜひ試してみてくださいね。
作＝きたのあさ