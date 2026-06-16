開催：2026.6.16

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 4 - 3 [エンゼルス]

MLBの試合が16日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとエンゼルスが対戦した。

Dバックスの先発投手はライン・ネルソン、対するエンゼルスの先発投手はウォルバート・ウレーニャで試合は開始した。

1回表、4番 ジョ・アデル 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 ARI 0-1 LAA

1回裏、4番 ガブリエル・モレノ 3球目を打ってサードへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 1-1 LAA

4回裏、5番 ルルデス・グリエル 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 2-1 LAA

5回表、2番 マイク・トラウト 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでエンゼルス得点 ARI 2-2 LAA

7回裏、8番 パビン・スミス 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでDバックス得点 ARI 3-2 LAA、2番 ヘラルド・ペルドモ 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 ARI 4-2 LAA

9回表、8番 ドノバン・ウォルトン 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでエンゼルス得点 ARI 4-3 LAA

試合は4対3でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのライン・ネルソンで、ここまで3勝5敗0S。負け投手はエンゼルスのウォルバート・ウレーニャで、ここまで4勝5敗0S。Dバックスのシーウォルドにセーブがつき、2勝4敗18Sとなっている。

ここまでDバックスは37勝35敗で8.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区3位。一方エンゼルスは29勝44敗で8.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-16 13:56:20 更新