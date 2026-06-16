Suchmos・ボーカルYONCE『UOMO』表紙に初登場！自身のファッション観、そしてライフステージの未来を語る

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Suchmosのボーカル・YONCEが、6月25日発売の『UOMO（ウオモ）』8・9月合併号（集英社）表紙に初登場する。

■「歳を重ねるごとに、予想していなかった変化も楽しむことができるようになった気がします」

YONCEが着こなしたのは、ルイ・ヴィトンのワードローブ。本人も「とても印象的なルックだった」と語るネイビーのセットアップを着用。中面のファッションページでは、「自分の中での定番といえばコレ」というデニムのコーディネートや、テニスウェアからインスピレーションを受けたレトロスポーティなスタイリングまで、アーティストとしての顔とはひと味違う、“モデルYONCE”の多彩な表情を見せてくれた。なかなか目にすることのないYONCEの本格的なファッションシュートは必見だ。

また、インタビューでは今回のルイ・ヴィトンのコレクションへのコメントをはじめ、自身のファッション観、そして変わりゆくライフステージと未来について、自らの「現在地」を本音で語ってくれた。YONCEはそのなかで、「ファッションもそれ以外も、自分は変わることを受け入れるタイプ。歳を重ねるごとに、予想していなかった変化も楽しむことができるようになった気がします」とコメントしている。また、本誌発売日にスペシャルな動画も公開予定だ。

さらに、美容好きで知られるKis-My-Ft2の千賀健永も本誌に登場。特集「千賀健永のビューティルーティン」において、自身の美容のこだわりや、リアルな愛用アイテムを紹介している。

美容雑誌とは一線を画す『UOMO』ならではの視点で、バラエティに富んだ美容特集を届ける。

(C)UOMO2026年8・9月合併号／集英社 撮影／大塚三鈴

■書籍情報

2026.06.25 ON SALE

『UOMO（ウオモ）』2026年8・9月合併号

■ライブ情報

『Suchmos BAY SIDE TOUR 2027』

[2027年]

03/13（土）宮城・ゼビオアリーナ仙台

03/14（日）宮城・ゼビオアリーナ仙台

04/16（金）福岡・マリンメッセ福岡B館

04/17（土）福岡・マリンメッセ福岡B館

04/24（土）神奈川・Kアリーナ横浜

04/25（日）神奈川・Kアリーナ横浜

05/01（土）兵庫・GLION ARENA KOBE

05/02（日）兵庫・GLION ARENA KOBE

■関連リンク

『UOMO』公式サイト

https://www.webuomo.jp/

Suchmos OFFICIAL SITE

http://www.suchmos.com/