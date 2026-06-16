16日13時現在の日経平均株価は前日比373.65円（0.54％）高の6万9691.15円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は399、値下がりは1117、変わらずは42と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を354.80円押し上げている。次いでキオクシア <285A>が135.86円、フジクラ <5803>が83.27円、村田製 <6981>が57.93円、太陽誘電 <6976>が52.13円と続く。



マイナス寄与度は94.53円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が46.66円、ディスコ <6146>が19.24円、テルモ <4543>が12.6円、三菱商 <8058>が12.07円と続いている。



業種別では33業種中9業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、電気機器、その他金融と続く。値下がり上位には鉱業、建設、電気・ガスが並んでいる。



※13時0分12秒時点



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