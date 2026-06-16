ローラ、南国タイでの開放的ショットに反響「完璧なスタイル」「バーバリーのビキニかわいい」「どの表情も素敵」
モデルのローラ（36）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。南国・タイを訪れたことを伝え、ビキニ姿など開放的なショットを披露した。
【写真】「完璧なスタイル」「脚長〜い」チェック柄ビキニ姿でくつろぐローラ
13日の投稿で「A Burberry Journey in Thailand」と伝え、ショート丈のトレンチコートに超ミニボトムスをあわせたモードな撮影カットを披露すると、続く14日の投稿では『バーバリー』の代名詞といえるチェック柄のビキニ姿でくつろぐ様子やシックなコーディネートでの撮影風景を紹介した。
これらの投稿に対し「カッコいいーーーー」「脚長〜い」「スタイル良ーさすがモデルさん」「バーバリーのビキニかわいい」「ひと足お先に 夏さきどりですね」「完璧なスタイル」「めっちゃきれい」「どの表情も素敵 豊かに時を重ねておられますね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「完璧なスタイル」「脚長〜い」チェック柄ビキニ姿でくつろぐローラ
13日の投稿で「A Burberry Journey in Thailand」と伝え、ショート丈のトレンチコートに超ミニボトムスをあわせたモードな撮影カットを披露すると、続く14日の投稿では『バーバリー』の代名詞といえるチェック柄のビキニ姿でくつろぐ様子やシックなコーディネートでの撮影風景を紹介した。
これらの投稿に対し「カッコいいーーーー」「脚長〜い」「スタイル良ーさすがモデルさん」「バーバリーのビキニかわいい」「ひと足お先に 夏さきどりですね」「完璧なスタイル」「めっちゃきれい」「どの表情も素敵 豊かに時を重ねておられますね」などと、さまざまな反響が寄せられている。