政府は、官民投資の重点対象と位置づけるＡＩ（人工知能）や宇宙など「戦略１７分野」の人材育成を強化するため、省庁横断の連絡会議を新設する。

１６日午後に初会合を開き、尾崎正直官房副長官がリスキリング（学び直し）支援などの加速を指示する見通しだ。夏の概算要求で関連予算の確保を目指す。

連絡会議では、ＡＩ・半導体や量子、航空・宇宙、造船など１７分野で求められる人材の数、具体的なスキルを明確化し、育成のためのプログラム開発や受講支援に業界団体と取り組む。各省共通のフォーマットを導入し、省庁横断で支援を拡充する。

尾崎氏は初会合で、１７分野のニーズに応えるため、既存の支援制度の対象拡大を含め「これまでの枠組みにとらわれず機動的かつ柔軟に対応」するよう指示する。資格取得費用などを助成する厚生労働省の「人材開発支援助成金」や「教育訓練給付金」などを活用する。

高市首相は４月の日本成長戦略会議で「総合的な国力を高める上で人材力は重要だ」と述べ、リスキリング講座の開発から提供まで「一気通貫」で支援を強化するよう指示していた。