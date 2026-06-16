大谷は12日に「左膝の炎症」のため途中交代→12日は欠場

【MLB】ドジャース ー レイズ（日本時間16日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地で行われたレイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。試合中に米スポーツ局「ESPN」に登場したデーブ・ロバーツ監督は、大谷の膝の状態について説明した。

大谷は11日（同12日）のパイレーツ戦で7回に「左膝の炎症」のため代打を送られて途中交代。検査で骨などに異常はなかったものの、12日（同13日）は欠場した。スタメン復帰した13日（同14日）に出場2試合連続アーチを架け、不安を払拭していた。

大谷の膝の状態を聞かれた指揮官は「ショウヘイ（の膝）は大丈夫だよ」と問題なしを強調。しかし「膝は少しぎこちない状況で、どちらかというと（打撃より）スローイングやピッチングの時に感じるそうだ。野手としては、走塁や盗塁といったことは気を配りながらやっていく。でも今はいい状態だよ」とも語った。

試合前には次回登板が予定通り17日（同18日）のレイズ戦となることを明言していたが、状態が心配される。（Full-Count編集部）