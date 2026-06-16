2度追いつき貴重な勝ち点1ゲット

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。試合後、長友佑都が手にしていたユニホームに注目が集まった。

強豪相手に2度追いつく粘りを見せ、森保ジャパンが貴重な勝ち点1をゲットした。

出番がなかった長友が試合後、手にしていたのは背番号「6」のユニホーム。大会直前、無念の離脱となった前主将、遠藤航のものだった。

長友が自身のXに「我らのキャプテンと共に」とつづって写真を公開すると、遠藤がハートと炎の絵文字2つで反応。ファンからも様々な声が上がった。

「長友さん ありがとうございます！」

「ピッチもベンチもスタンドもお茶の間も全部熱かったです」

「心をひとつに」

「日本代表の一体感 世界一ですね」

「思いを背負って戦うチーム、本当に最高で胸が熱くなります！」

日本は20日（同21日）にチュニジア、25日（同26日）にスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）