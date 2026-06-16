北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、1次リーグF組で日本がオランダと対戦。2度先行されながら追いつく激闘で、2-2で引き分けた。試合後、日本代表ロッカーが綺麗に清掃されたことが世界から称賛を浴びたが、河合純一スポーツ庁長官も「本当に素晴らしいと思います！」と感銘を受けた様子だ。

オランダ戦の一室から日本人の美徳が世界に広がった。

話題になったのは試合後のロッカールーム。部屋のなかは綺麗に整理整頓され、ゴミは1か所にまとめられた。さらに、大会側から支給されたとみられるタオル、ビブスは綺麗に畳んで床に置かれ、さっきまで選手たちが使っていたとは思えない光景だった。これを各国のメディアが報じ、日本代表の戦いぶりとともに注目されることになった。

このことは日本国内でも注目されており、反応したのが河合スポーツ庁長官。自身のXで「皆さん、疲れている時でも…こういった伝統、続けていることも含めて、本当に素晴らしいと思います！ 日本代表するチームとして…本当に誇りに思いますし、うれしい限りです！！」と選手・スタッフへの労いとともに称賛をつづった。



（THE ANSWER編集部）