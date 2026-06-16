現地メディアのインタビューに回答した日本人サポーターが話題

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。試合に訪れた日本人ファンの発言が現地民の間で大きな話題を呼んでいる。

注目を浴びているのは、日の丸の鉢巻きをして、代表のユニホーム姿の日本人サポーター。現地メディアにマイクを向けられ「どこから来ましたか？」と聞かれると「日本です！」と興奮気味に回答。開催地の印象について「テキサスは最高。何もかもが大きい！」と一言で表現した。

この「TEXAS IS GOOD, EVERYTHING IS BIG！」のフレーズがテキサス民に大ウケだ。米メディア「バーストゥール・スポーツ」の公式Xは、そのインタビュー動画を引用して、「日本のファンのおかげで、テキサスの新しい観光広告が誕生した」と伝えると、地元ファンから喝采の声があがっている。

「日本の観光客がたまたま作ったテキサスの観光広告が最高すぎる。テキサス州が自力で作るより何倍も良い」

「アメリカでW杯開催なんてアホらしいって思ってたけど、ここ何十年かでアメリカに起きた最高の出来事になるかも」

「これは、マジの方で完璧すぎる（笑）」

「偉大なるテキサス州の住民を代表して言わせてもらうよ、いつでもまた戻ってきてくれ！」

「もうこれテキサスの新しいスローガンにするしかないでしょ。日本人最高すぎる！（笑）」

「テキサスも日本のことが大好きだよ。礼儀正しいし、よく働く人たちだもん」

「めちゃくちゃ褒めてる！」

試合後にスタジアムを清掃して、話題となった日本人サポーター。たった一声で、現地民を虜にしていた。



（THE ANSWER編集部）