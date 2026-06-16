他ジャンル解説者も“本田節”に注目

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。NHKの地上波中継の解説には元日本代表の本田圭佑が登場。他ジャンルの解説者も“本田節”に注目していた。

縦横無尽にピッチを駆けるかのごとく、本田は自由に言葉を発した。

前半から本田の視線を集めたのはオランダの背番号11、ガクポだ。「11番、めっちゃうざいっすね」とコメント。日本にとって脅威のプレーをする選手は「うざい」と表現することが多く、後半19分のオランダの2点目でも「うざっ、めっちゃうざい。あの8番マジうざい」と起点となったフラーフェンベルフを評していた。

試合後にXを更新したのは、将棋の渡辺明九段。本田の「うざい」を取り上げたNHKサッカーの投稿を引用する形で、「自分はNHK杯将棋トーナメントの解説では、いつもより丁寧な言葉遣いを意識してるんですけど『うざい』ありなんだ 公式Xで取り上げてるから、オッケーなんでしょう」と泣き笑いの絵文字を添えていた。

X上のファンも反応。「ケイスケホンダだけの特権の気がする（笑）」「この3二金はウザいな とか先生に言ってもらいたい」「ほんとはNHKで使うべき表現ではないんだが、リアリティがあってとても良かった」「選手目線のうざいはある意味褒め言葉ですからね〜」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）