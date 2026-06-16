【ユニクロ】が提案する“適材適暑”とは？ 高機能アイテムを効果的に使って酷暑対策を万全に

梅雨真っ只中の日本列島。湿気が多い日が増え、気温も少しずつ上がり始め、日によっては真夏日を観測する日も。気象庁は、最高気温が40℃を超えた日を酷暑日と定めたこともあり、これからやってくる夏に向けて熱中症や紫外線対策をより万全にしておくことが、健やかに過ごせる秘訣になりそうです。

そんな暑い日々を快適に過ごすために、【ユニクロ】は暑さと質の違いに応じて最適な服を選ぶ新たな考え方“適材適暑”を提案。夏の風物詩『エアリズム』や『ドライ EX』のような高機能素材のほか、遮熱、UVカットなど、気軽に取り入れられるアイテムと合わせてご紹介します。

湿気が多い梅雨と酷暑を乗り切るための“適材適暑”とは？

【ユニクロ】が提案する“適材適暑”は、その時々の暑さや環境に合わせて、素材・機能・デザインを選び、レイヤリングや着こなしを組み合わせることで、衣服で快適さをコントロールする新しい服選びの考え方。

先日、メディア向けに開催された『【ユニクロ】適材適暑アカデミー』では、暑さ対策の専門家であり、熱中症予防声かけプロジェクトの実行委員長でもある三宅康史医師(救急専門医)と、【ユニクロ】マーケティング部の古宿瑠美部長が登壇。

三宅医師は、「梅雨時は、湿気の高さで汗をかく。夏は直射日光や反射熱で体が温まる、というように、暑さにも特徴があります。どちらも、汗をかいたあとの乾きにくさが原因となる蒸れを軽減するインナーや通気性がいい服選びが大切です」と説明。そして、三宅医師の監修のもと、【ユニクロ】が考えた料理とドライブシーンでのおすすめコーディネートについて、古宿部長の解説が続きます。

左：三宅康史医師(救急専門医)。熱中症予防声かけプロジェクト実行委員長。日本救急医学会専門医・指導医・「熱中症および低体温症に関する委員会」委員、「熱中症総合研究所」 所長

右：【ユニクロ】マーケティング部 古宿瑠美部長

「調理の火や湯気で熱気がこもりやすいキッチンでは、エアリズムのブラトップに通気性がいいカーディガンを羽織り、リネンのショートパンツで清涼感のあるコーディネートに。ドライブでは、動きやすいウルトラストレッチ素材を使ったエアリズムのワンピースに、UVカット機能のパーカー、帽子、サングラスを着用しています」

三宅医師が「冷房の風が届きにくい後列に座る人は、特に熱中症対策が必要です」と締めくくり、会場内では寝室やオフィスなどのシーン別コーディネートサンプルも披露されました。

『エアリズム』の消臭力を試す実験結果は……！？

“適材適暑”のコーディネートで多く使われていたのが、言わずと知れた『エアリズム』。

タンクトップやキャミソール、Tシャツ、ワンピースなど幅広く展開されていて、アイテムによって機能は変化。吸汗速乾性、吸湿・放湿、抗菌防臭などに優れているので、特に梅雨から夏にかけて活躍してくれます。

会場の一角で行われていたのが、『エアリズム』のデオドラント検証。『エアリズム』とコットンの生地に、汗の臭いの原因のひとつと言われているアンモニア液を垂らします。

写真手前がエアリズム、奥がコットンの生地

どちらも最初は鮮やかなピンクですが、約15秒後には『エアリズム』は淡くなっていき、30秒ほど経つと消臭された証の白に近い色に。

写真左：アンモニア液を垂らした直後 写真中央：約15秒後 写真右：約30秒後

汗ばむ季節に清潔感をもたらす『エアリズム』は、やっぱり頼りになりそうです！

汗をかいてもサラサラ感が続く『ドライEX』の速乾性も検証

【ユニクロ】には、『エアリズム』以外に汗をすばやく吸収して拡散させる『ドライEX』という高機能生地を使用したアイテムも人気。こちらも、速乾性に関する検証が行われていました。

写真左が『ドライEX』、右がコットンの生地

『ドライEX』とコットン生地それぞれに水滴を落とし、水分の拡散力を試していきます。

写真左：布が乾いている状態。左が『ドライEX』、右がコットン 写真中央：それぞれにスポイトで水滴を落とした状態。早くも水分の拡散がスタート 写真右：水滴を落として約1分後の状態

『ドライEX』は、水滴を落とした直後から水分の拡散が始まり、約1分後にはジワジワと広がって色が薄くなっていて、コットンと比べると乾くスピードが早いことを実証！

これが、肌面に汗が残りにくく、サラサラ感が続く理由です。

UVカット＆遮熱機能付きの晴雨兼用傘の実力もスゴイ！

高機能生地は、折りたたみ傘にも。

【ユニクロ】UVカットコンパクトアンブレラ/遮熱 各\2,990

昨年より軽くなり、持ち手も握りやすくなって、新色のブルーとピンクも登場。

遮熱、遮光、UVカット機能付きということで、今回は遮熱が体感できる機器で効果を確認してみることに。

熱を発するレフランプの下は、右側に【ユニクロ】の遮熱傘で使われている生地を設置し、左側は熱を遮るものが状態に。そこに手を入れてみると……。

左手がジリジリと熱さを感じるのに対し、右手はレベチで涼しい！ 【ユニクロ】の遮熱傘は、ほかの高機能傘と比べて格段に安く、ずっと日陰にいられる感覚が得られ、さらにはゲリラ豪雨にも耐えられるとされる晴雨兼用で文句なし。男性が持ちやすいシンプルなデザインも◎。

色、形、デザインが豊富なサングラスで叶う目の紫外線対策

年々、紫外線量は増え続ける傾向にあり、目の病気や日焼け対策としてかけることが推奨されています。【ユニクロ】の店舗やオンラインストアを見て驚くのは、サングラスのバリエの豊富さ！ すべてにUVカット機能がついていて、スタンダードなデザインからファッション感度が高いものまで揃っています。

【ユニクロ】サングラス各\2,490

ちなみに、一番人気はスタンダードなスクエアタイプ。

【ユニクロ】サングラス / スクエア \2,490

「フレームの存在感がちょうどよく、違和感がない」「ブルーのカラーレンズでおしゃれに見える」と大好評。店舗では試着できるので、あれこれかけて似合う一本を探すのも楽しい！

適材適暑な服選びができる【ユニクロ】の高機能アイテムで快適な夏に

機能性のみならず、さらっと心地よい肌触りも魅力の【ユニクロ】の高機能アイテム。適材適暑なスタイル提案は、特設サイトでも公開中なので、ぜひ参考にしてみて。

senior writer：Momoko Miyake