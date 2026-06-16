シンガー・ソングライターのさだまさし(74)が15日に更新したインスタグラムで、コメディアンで俳優の伊東四朗との2ショットを公開した。



【写真】89歳の誕生日 親指を突き立てまだまだ元気!

さだは「伊東四朗さんと 89歳お誕生日おめでとうございます 文化放送でバッタリ 『伊東さんはいつまでもボクのアイドルです』お祝いの寄せ書きの色紙に、僕も書かせていただきました この写真、伊東さんの口の中にサンドウィッチが(笑)本当に本当におめでとうございます」と投稿した。伊東は文化放送で「伊東四朗 吉田照美 親父・熱愛」(毎週土曜、午後3:00)のパーソナリティーを務めている。 伊東は15日が誕生日。カメラを見てにっこりほほ笑んでいる。



ファンから「伊東四朗さん、お顔がみれてうれしいです。 お誕生日おめでとうございます」「伊東四朗さんお誕生日おめでとうございます 大好きな俳優さんなのでお元気そうでとても嬉しいです」「伊東四郎サン、お誕生日おめでとうございます 大好きなお二人のツーショットを移動中たまたま見られて、元気いただきました～～～」などと祝福の声が届いている。



（よろず～ニュース編集部）