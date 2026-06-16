人気パティシエの鎧塚俊彦さんが最近の体調を明かした。

１５日のインスタグラムで「今日は朝早く出発したのですが、少し体調が優れなかったため、一度自宅に戻りゆっくり休んでおります」と報告。「最近、人にお会いする度に『痩せましたね』と言われますが、特にダイエットをしているわけではないのに、この一か月余りで約６ｋｇほど体重が落ちました」と体重の減量を告白し、５９・７ｋｇと表示された体重計もアップした。

「菓子作りの忙しさには慣れておりますが、最近は社内改革にも本格的に取り組んでおり、頭を使う日々が続いています。また、お酒を控えていることも影響しているのかもしれません」と推測し、「少し疲れはありますが、元気にしておりますのでどうぞご安心くださいませ」とつづった。

一夜明けた１６日の投稿では「皆さま、昨日の投稿に際しましては、たくさんの温かいコメントやメッセージ、メール、ＬＩＮＥを頂戴し、本当にありがとうございました。思いがけないほど多くの励ましのお言葉に、驚きとともに深い感激を覚えております。皆さまのお心遣いに、ただただ感謝の気持ちでいっぱいです」と伝えた。

「昨日は半日、ゆっくりさせて頂きましたお陰で本日は元気にしております。とはいえ、多くの方から病院での検査を勧めていただきました温かいご助言を真摯に受け止め、しっかりと向き合ってまいります」とつづり、「１００人を超えるスタッフと、そのご家族の暮らしを預かる親方としての責任を胸に、これからは今まで以上に心と身体の健康を大切にしながら、菓子職人として、そして経営者として、一日一日を丁寧に歩んでいきたいと思っております。皆さまの優しさに支えられていることを改めて実感した一日でした」と思いを吐露。

「トルコ桔梗と薔薇、そして女房と共に」と記し、２０１５年に胆管がんのため亡くなった妻・川島なお美さん（享年５４）の墓で撮影した近影をアップした。

この投稿には「なお美さんが見守ってくれてますね」「なおみさんも本当に心配をされてると思います」「健康第一です」などの声が寄せられていた。