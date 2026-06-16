岩田剛典、ニュージーランドは「思ったよりラグビー」 ハカにも挑戦
ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典、お笑い芸人・とにかく明るい安村が16日、都内で行われた『海外旅行2000万人に向けた共同記者会見』に参加した。
【写真】かっこいい！さわやかな黒髪短髪の岩田剛典
日本旅行業協会（JATA）の「JATA海外旅行プロモーション もっと！海外へ」は、海外旅行需要の完全復活を目指したプロジェクト。2025年の日本人の海外渡航者数は2019年比で約74％、日本人のパスポート保有率はコロナ禍前の23〜24％から18％と訪日・国内旅行と比べても回復が道半ば。海外旅行の回復に向けた取り組みとして、さまざまなキャンペーンを行う。
岩田はJATAの海外旅行アンバサダーを務める。最近の海外事情について岩田は「去年、今年とかなり海外に行く機会があった。ソロでアジアツアーを回らせていただいた。台北、韓国、タイに行かせていただいた。先日、アメリカの方に1週間弱、JATAさんのお仕事で行かせていただいた。プライベートでもハワイに。かなり飛行機に乗る機会が多かった」と明かす。
JATAの仕事ではニュージーランドも訪れた。VLOG風の映像も流された。ニュージーランドといえばラグビー。オールブラックスのシャツを着て、舌を出すハカをする様子も公開された。ニュージーランドについては「街をあげてラグビーの街でした。思ったよりもラグビーでした」と振り返っていた。
【写真】かっこいい！さわやかな黒髪短髪の岩田剛典
日本旅行業協会（JATA）の「JATA海外旅行プロモーション もっと！海外へ」は、海外旅行需要の完全復活を目指したプロジェクト。2025年の日本人の海外渡航者数は2019年比で約74％、日本人のパスポート保有率はコロナ禍前の23〜24％から18％と訪日・国内旅行と比べても回復が道半ば。海外旅行の回復に向けた取り組みとして、さまざまなキャンペーンを行う。
JATAの仕事ではニュージーランドも訪れた。VLOG風の映像も流された。ニュージーランドといえばラグビー。オールブラックスのシャツを着て、舌を出すハカをする様子も公開された。ニュージーランドについては「街をあげてラグビーの街でした。思ったよりもラグビーでした」と振り返っていた。