浜田雅功、「キレて帰ったことありますか？」ド直球質問にぶっちゃけ回答「打ち合わせと違うよねって…」
ダウンタウンの浜田雅功が13日放送のMBS『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）で、「キレて帰ったことありますか？」という質問に答えた。
【番組カット】驚きすぎ？口がまんまるに開く浜田雅功＆貫地谷しほり
ゲストに、2007年放送のNHK朝ドラ『ちりとてちん』でヒロインを務めた貫地谷しほりが登場。撮影のために大阪に住んでいた貫地谷と大阪・谷町の朝ドラ俳優行きつけスポットを当時の思い出とともに巡った。
そこで2人が訪れたのが、谷町四丁目の朝ドラ俳優御用達のお好み焼き店。そこでお好み焼きを食べられるか食べられないかを掛けて「ごぶクジ」に臨み、見事、お好み焼きを食べられることに。舌鼓を打ちながら、浜田が「これ、眺めるやったらヤバかったで」と言うと貫地谷も「一生恨んでたかもしれない」と同意。
浜田が「それか一生キレて帰るか」と話すと、その話題から貫地谷は収録中に「キレて帰ったことありますか？」と浜田に対してド直球質問を投げ込む。沈黙が続いた後、浜田は「キレてというか…打ち合わせと違うよねって言って、もう一回やり直しましょうねって言って帰ったことはあります」とあっさりと衝撃エピソードをぶっちゃけ。周りのスタッフからは笑いが起きていた。
なお、TVerで見逃し配信中。午後1時53分終了予定。
【番組カット】驚きすぎ？口がまんまるに開く浜田雅功＆貫地谷しほり
ゲストに、2007年放送のNHK朝ドラ『ちりとてちん』でヒロインを務めた貫地谷しほりが登場。撮影のために大阪に住んでいた貫地谷と大阪・谷町の朝ドラ俳優行きつけスポットを当時の思い出とともに巡った。
そこで2人が訪れたのが、谷町四丁目の朝ドラ俳優御用達のお好み焼き店。そこでお好み焼きを食べられるか食べられないかを掛けて「ごぶクジ」に臨み、見事、お好み焼きを食べられることに。舌鼓を打ちながら、浜田が「これ、眺めるやったらヤバかったで」と言うと貫地谷も「一生恨んでたかもしれない」と同意。
なお、TVerで見逃し配信中。午後1時53分終了予定。