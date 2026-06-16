羊文学、『MAJ』セレモニーで披露した「Dogs」パフォーマンス映像公開｜6月27日には「第37回金曲奨」授賞式に登場
羊文学が、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN（ミュージック・アワーズ・ジャパン）2026』において「国内最優秀オルタナティブロックアーティスト」と、楽曲「声」で「国内最優秀オルタナティブロック楽曲賞」の2部門を受賞。昨年に続き、2年連続での2冠達成という快挙を成し遂げた。
これを記念し、グランドセレモニーで披露された「Dogs」のパフォーマンス映像がYouTubeで公開された。
羊文学 - Dogs | MUSIC AWARDS JAPAN 2026
『MAJ』での圧倒的なパフォーマンスによる反響が広がる中、羊文学は9月より全国ホールツアー『羊文学 TOUR 2026 “すーーーはーーー”』を開催。9月4日の新潟公演を皮切りに、全国10都市を回り計11公演を行う。ファイナルは11月10、11日の東京・国立代々木競技場第一体育館2DAYSとなっている。
加えて、6月27日には、台湾 台北アリーナで開催されるアジア最大規模の音楽授賞式「第37回金曲奨（Golden Melody Awards）」に海外ゲストとして出演することが決定。これまでに、数々の名だたるアーティストがスペシャルゲストとしてパフォーマンスを披露してきた名誉ある舞台となる。
【ツアー開催概要】
羊文学 TOUR 2026 “すーーーはーーー”
〇2026年9月4日（金）新潟・新潟テルサOPEN 18:00 START 19:00指定席 :￥7,500問い合わせ先：FOB新潟 025-229-5000 https://www.fobkikaku.co.jp/
〇2026年9月6日（日）宮城・仙台サンプラザホールOPEN 17:00 START 18:00指定席 :￥7,500問い合わせ先：ノースロードミュージック 022-256-1000 https://www.north-road.co.jp/
〇2026年9月11日（金）京都・ロームシアター京都OPEN 18:00 START 19:00指定席 :￥7,500問い合わせ先：清水音泉 06-6357-3666 https://www.shimizuonsen.com/
〇2026年9月13日（日）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホールOPEN 17:00 START 18:00指定席 :￥7,500問い合わせ先：ジェイルハウス 052-936-6041 https://www.jailhouse.jp/
〇2026年9月20日（日）福岡・福岡サンパレスOPEN 17:00 START 18:00指定席 :￥7,500問い合わせ先：キョードー西日本 0570-09-2424 https://www.kyodo-west.co.jp/
〇2026年9月21日（月・祝）岡山・岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場OPEN 17:00 START 18:00指定席 :￥7,500問い合わせ先：YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531 https://www.yumebanchi.jp/
〇2026年9月26日（土）石川 金沢本多の森 北電ホールOPEN 17:00 START 18:00指定席 :￥7,500問い合わせ先：FOB金沢 076-232-2424 https://www.fobkikaku.co.jp/
〇2026年9月28日（月）大阪・フェスティバルホールOPEN 18:00 START 19:00指定席 :￥7,500問い合わせ先：清水音泉 06-6357-3666 https://www.shimizuonsen.com/
〇2026年10月1日（木）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaruOPEN 18:00 START 19:00指定席 :￥7,500問い合わせ先：SMASH EAST 011-261-5569 https://www.smash-jpn.com/
〇2026年11月10日（火）東京・国立代々木競技場 第一体育館OPEN 18:00 START 19:00指定席 :￥8,800問い合わせ先：SMASH 03-3444-6751 https://www.smash-jpn.com/
〇2026年11月11日（水）東京・国立代々木競技場 第一体育館OPEN 18:00 START 19:00指定席 :￥8,800問い合わせ先：SMASH 03-3444-6751 https://www.smash-jpn.com/
【チケット情報】チケット代：全席指定 ￥7,500（税込）国立代々木競技場 第一体育館公演チケット代：全席指定 ￥8,800（税込）
▼オフィシャル最終先行受付受付期間：〜6月30日（火）23:59受付URL：https://w.pia.jp/t/hitsujibungaku/