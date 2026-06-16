お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（43）が、15日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。SNSとの向き合い方について語った。

SNSでの炎上騒動の話題になり、MCのMEGUMIが「何か言われたりとか、あれって大変ですよね」と話を向けると、井口は「大変ってことはない。ホントに思ってるから」とサラリ。

「だからストレスは溜まらない」といい、毒舌キャラの芸風で続けることで「最近は聞いてくれないというか、“また言ってら”みたいになって、何の炎上もしなくなってくる」と打ち明けた。

そして「絶対やす子より僕のほうが悪いことを言ってるのに、やす子のほうが炎上したりとか」といい、「あと楽しくないでしょうね、僕のことを叩いても」と吐露。「ちゃんとしてる人のほうが叩かれやすいんで、気にならなくなってきましたね」と話した。

しかし同番組で共演した「ふぉ〜ゆ〜」の越岡裕貴と松崎祐介が、SNSでのエゴサーチをしていないことを明かすと、井口は「珍しいですね。芸能人唯一じゃないですか？」とビックリ。「して何かあるんですか？」との質問に、「“面白い”ってあったらうれしいし」と本音をのぞかせた。

また自身も“エゴサ派”のMEGUMIは、その目的を「情報収集」と説明。「“こう思われてるんだな”って客観視できる」といい、「たまに本質を突いてる人がいるから。嫌なんだけど、“たしかにそれ、あるな”とか」と語っていた。