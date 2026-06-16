女子レスリングで五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）が16日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。仲良しの元力士と出会ったきっかけを明かした。

この日は大相撲の元関脇でタレントの豊ノ島、K-1元3階級世界王者の武尊とそろって登場した。吉田さんは2人との出会いについて「きっかけはフジテレビさんの『（オールスター）合唱バトル』という特番がありまして。その特番で一緒になって」と打ち明けた。

練習期間は3カ月で何回か顔を合わせ「最初はこんなに仲良くなかったんですよ」と言い、豊ノ島についても「超人見知りだし」と意外な証言。

それでも「本当に歌がうまくて。タケちゃん(武尊)はちょっと知っていたんですけれど、トヨ（豊ノ島）はそんなうまいって知らなくて」と驚いたとし「歌ってる声聴いたらもう美声で。あああ〜みたいな。キューンって」と魅了されたと振り返った。

「キュンってして。毎回それをしてたら勘違いしちゃったみたいで」と苦笑すると、豊ノ島は「狙われてるって。本当に」と感じたと話して笑わせた。

吉田さんは「そこからご飯行くようになったり、ゴルフ行くようになったりして。タケちゃんの試合の応援も行かせていただきました」と声を弾ませた。