◇W杯北中米大会1次リーグG組 イラン 2―2 ニュージーランド（2026年6月15日 ロサンゼルス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグG組の第1戦が15日（日本時間16日）に行われ、イラン（FIFAランク20位）が米西部カリフォルニア州ロサンゼルスでニュージーランド（同85位）との初戦に臨んだ。2度リードを奪われながら追いつく執念を見せ、試合は2―2で引き分けた。第4審判は日本の荒木友輔氏が務めた。

ガレノイ監督は試合後のインタビューで米国との戦争の余波で背負ったハンデに言及。「我々が懸念していた問題が重くのしかかった。もっと早く到着すべきだったが、残念ながら許可が下りなかった。そのため、コンディション調整がまだ100％ではなかった。試合の中でパフォーマンスが落ちた時間帯もあったが、選手交代によって試合のペースを取り戻そうとした」と影響を語った。

当初の活動拠点は1次リーグ3試合が行われる米国のアリゾナ州を予定も、米国側が長期滞在を望まずメキシコ北西部の国境の街ティフアナに変更。同行予定だった一部の関係者のビザ申請も却下され、前日の移動にも約5時間を要した。試合後も当日中に米国を離れなければならない。21日の第2戦ベルギー戦も今回と同じ会場。過密日程は続く。26日にはエジプト戦が米西部ワシントン州シアトルで予定されている。

2月以降クラブでの実戦経験がなかった国内組のDFレザイアンが1得点1アシストと結果を残した試合内容については「非常に素晴らしい試合だった。恐らく初戦の中で最高の試合だったのではないか。チームのプレー内容には満足しているが、結果には満足していない。相手はほぼ2回しかボールを（ゴール前に）運んでこなかったが、その両方がゴールに入ってしまった。我々には多くのチャンスがあった」と振り返った。