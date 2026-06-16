東日本や北日本は広い範囲で晴れて洗濯日和となっています。午後も東日本や北日本は晴れ間の広がる所が多いでしょう。沖縄は前線の影響で局地的に激しい雨の降る所がある見込みです。九州や四国も湿った空気の影響で雨の降る所があるでしょう。

【画像で見る】雨はどこで？週の後半は広く梅雨空

東日本・北日本で洗濯チャンス

火曜日の午後も高気圧に覆われて、東日本と北日本は広い範囲で晴れるでしょう。九州は湿った空気の影響で雨の降っている所があり、午後も九州南部や四国は雨雲のかかる所がありそうです。





真夏日の所も

沖縄は前線の影響で大雨となっていますが、午後も激しい雨の降る所がある見込みです。土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意が必要です。

最高気温は全国的に25〜28℃くらいの所が多いでしょう。東日本や北日本は月曜日より大幅に高い所も多く、福島や群馬の前橋、埼玉の熊谷などでは30℃まで上がり、真夏日になる所もありそうです。

【火曜日の各地の予想最高気温】

札幌 ：25℃ 釧路：19℃

青森 ：25℃ 盛岡：29℃

仙台 ：27℃ 新潟：27℃

長野 ：29℃ 金沢：28℃

名古屋：28℃ 東京：28℃

大阪 ：28℃ 岡山：28℃

広島 ：28℃ 松江：29℃

高知 ：27℃ 福岡：29℃

鹿児島：27℃ 那覇：27℃

週の後半は広く梅雨空

水曜日も本州や北海道では日差しがありますが、木曜日以降は九州から東北の広い範囲で曇りや雨の日が続きそうです。



一方で、沖縄は週の後半からは晴れ間の出る日が多くなる見込みで、梅雨の終わりが近づいてきています。