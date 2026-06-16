◇インターリーグ ドジャース−レイズ（2026年6月15日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのレイズ戦に「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席も空振り三振に倒れ、凡退が続いた。

初回の第1打席は相手先発で元日本ハムのマルティネスの外角チェンジアップを狙ったが、右飛。3回の第2打席も内外角を巧に責められ三ゴロに倒れた。

3ー3で迎えた5回1死の第3打席も内角に変化球を続けられ、最後は2ボール2ストライクからの5球目、94・2マイル（約151・6キロ）の直球にバットが空を切り、三振に倒れ、悔しそうに唇を噛み、ベンチに戻った。

マルティネスにはこれで12打数無安打となり、NHK BSで解説を務めた新井宏昌氏も「素晴らしい投球術だと思いますね。大谷選手に対して完璧な投球」と相手右腕を称えた。マルティネスは18〜20年は日本ハム、21年はソフトバンクでプレー。メジャー復帰後は24、25年と2年連続で2桁勝利を記録している。

この日、オールスター戦のファン投票第1回中間結果が発表され、大谷は116万5133票で両リーグ最多得票を獲得。2位のシュワバー（フィリーズ）に約34万票差を付ける圧倒的支持を得た。3カードぶりとなるドジャースタジアムでの一戦で、本拠ファンへ感謝の一撃となる15号にも期待がかかる。