タレント・小野真弓（４５）がオフショットを披露し、話題になっている。

１６日までにインスタグラムで「週刊大衆さんの表紙を飾らせて頂いております」と報告し、「インタビューではほとんど動物の話 表紙のセクシーな言葉の中に 馬子にも衣装のわたくし」とつづると、オフショットを公開。胸元が大きく開いた、大胆なデザインのドレスを着こなしている。

続けて「良かったら手に取って頂けたら嬉（うれ）しいです」と呼びかけた。

この投稿にファンからは「ワォー買うよー」「今は大人っぽいセクシーな感じですね まだまだグラビアイケますね」「変わらず、美しい 写真集出しましょ」「うわぁーお美しい」「若い〜」「ずっと変わらないですね〜」「スタイルいいーーーー」「さすが相変わらずセクシーです〜」などの声が寄せられている。

小野は２００２年に「アコム」のＣＭでさわやかな笑顔が話題になり、一世を風靡（ふうび）。現在は動物保護活動にも取り組んでおり、「おかーさん」として犬や猫と一緒に暮らす生活をＳＮＳで公開している。