ロックバンド・Ｌ’Ａｒｃ〜ｅｎ〜Ｃｉｅｌのギタリスト・ｋｅｎと、お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也、屋敷裕政が１６日、東京・原宿のＦｅｎｄｅｒ Ｆｌａｇｓｈｉｐ Ｔｏｋｙｏで行われた来店１００万人記念スペシャルセレブレーションに出席した。

同所は、世界的ギターメーカー「Ｆｅｎｄｅｒ」の世界初の旗艦店。累計来店者数が１００万人に到達することを記念したイベントとなった。

屋敷は「僕は中学の時にラルクのコピーバンドをやらせてもらっていた」と明かすも、ＹｏｕＴｕｂｅで２人がいろんなアーティストをコピーする「ニューヨークバンド」を見ているｋｅｎは「ＹｏｕＴｕｂｅを見ていたら、ラルクよりも他のことをされているような」と鋭いツッコミが入った。

「ちょっと…手ぇ出えへんというかムズそうで」と弁解。ただ、ｋｅｎは「そんなことはよくて、やってほしいです」と「ニューヨークバンド」でのＬ’Ａｒｃ〜ｅｎ〜Ｃｉｅｌコピーをリクエスト。「ちゃんとＹｏｕＴｕｂｅ見ているんで、いつその動画が上がるかなぁと」とダメ押しに、屋敷も「怖いっすわ。マジっすか、ｋｅｎさん」とタジタジだった。

イベントではｋｅｎのギター演奏で、嶋佐がラルクの「虹」を熱唱。「ありがとうございます！やりました！もう今後、お前（屋敷）がコピーをやってもこれ以上の興奮はないよ。本人とやったから」と大興奮で喜びを表していた。