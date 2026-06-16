コストコで毎月「3万円分」まとめ買いするママ友に「スーパーより断然お得だよ」と言われました。わが家も真似したいのですが、年会費や往復のガソリン代を考えても本当に節約になるのでしょうか？

コストコの年会費とガソリン代は年間でいくらかかる？

コストコを利用するには会員登録が必要です。個人向けのゴールドスター会員の年会費は5280円（税込）です（2026年6月現在）。

次にガソリン代を考えてみましょう。

国土交通省によると、ガソリン乗用車のWLTCモード平均燃費は19.9km／Lです。また、経済産業省資源エネルギー庁の調査では、2026年6月8日時点のレギュラーガソリン全国平均価格は170円／Lとなっています。

例えば、自宅からコストコまで片道20km、往復40kmだった場合を計算してみます。

・40km÷19.9km／L＝約2.01L

・約2.01L×170円＝約342円

つまり、1回の買い物で約342円のガソリン代がかかる計算です。

毎月1回利用すると、

・342円×12回＝約4100円

年間のガソリン代は約4100円になります。

これに年会費5280円を加えると、

・5280円＋4100円＝約9380円

年間で約9400円の固定費が発生することになります。

もちろん、店舗までの距離が近ければ負担は小さくなりますし、逆に片道30km以上ある場合はさらにコストが増えるでしょう。



コストコの年会費やガソリン代は元が取れる？ 毎月3万円利用した場合の目安

毎月3万円利用する場合、年間購入額は次のようになります。

・3万円×12ヶ月＝36万円

この36万円に対して年会費5280円を割ると、

・5280円÷36万円＝約1.5％

つまり、年会費は購入金額の約1.5％に相当します。

さらに先ほど計算した年間ガソリン代約4100円も加えると、

・9380円÷36万円＝約2.6％

年会費とガソリン代を合わせても、購入額の約2.6％です。

言い換えると、コストコの商品が近所のスーパーより平均3％以上安く購入できれば、年会費やガソリン代を回収できる可能性があります。

実際には、トイレットペーパーやキッチンペーパー、冷凍食品、飲料水、肉類などは大容量で単価が安くなるケースが少なくありません。一方で、すべての商品が安いわけではなく、商品によってはスーパーの特売のほうが安いこともあります。

そのため、「コストコなら何でも安い」と考えるのではなく、単価を比較しながら購入することが大切です。



コストコで節約できる家庭と損をしやすい家庭の違い

コストコで節約しやすいのは、家族人数が多い家庭や消耗品の使用量が多い家庭です。

例えば、4人以上の家庭では、肉やパン、飲料、トイレットペーパーなどの消費量が多くなります。そのため、大容量商品を無駄なく使い切りやすく、単価の安さを生かせます。

また、冷凍庫に十分なスペースがある家庭も有利です。肉や魚を小分けにして冷凍保存すれば、まとめ買いのメリットを最大限に活用できます。

一方で、夫婦2人暮らしや単身世帯の場合は注意が必要です。大容量の商品を使い切れずに廃棄してしまうと、安く買ったつもりでも結果的に無駄な出費になります。

さらに、「せっかく来たから」と予定外の商品を大量に購入してしまうケースも少なくありません。節約を目的に利用するなら、事前に購入リストを作り、必要なものだけを買う習慣が重要です。



コストコは使い方次第で節約になる可能性がある

今回の試算では、年会費とガソリン代を合わせた負担額は年間約9400円です。毎月3万円程度の買い物をする場合、年間購入額36万円に対して約2.6％のコストとなるため、商品単価の差によっては十分回収できる範囲といえるでしょう。

ただし、節約になるかどうかは利用頻度や家族構成、自宅から店舗までの距離などによって変わります。大容量商品を無駄なく使い切れる家庭であれば、近所のスーパーよりお得になる可能性はあるでしょう。

一方で、食品を余らせたり、予定外の買い物が増えたりすると、かえって支出が増えることもあります。

コストコを上手に活用するためには、「安いから買う」のではなく、「普段必ず使うものを安く買う」という視点が大切です。まずは購入予定の商品と近所のスーパーの価格を比較し、自分の家庭で本当にメリットがあるかを確認してから利用を始めるとよいでしょう。



出典

国土交通省 自動車燃費一覧（令和8年3月） 2．（1）ガソリン乗用車のWLTCモードの燃費平均値の推移

経済産業省資源エネルギー庁 石油製品価格調査 調査の結果 1．給油所小売価格調査（ガソリン、軽油、灯油） 調査結果 6月10日（水）結果詳細版

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー