高木由梨奈Instagramより

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【モデルプレス＝2026/06/16】フリーアナウンサーでタレントの高木由梨奈が6月16日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。

【写真】新婚の29歳美人アナ「器選びのセンス抜群」ポテトピザ・じゃがバターなど手料理ズラリ

◆高木由梨奈アナ、手料理の数々披露


高木アナは「じゃがいもをたっくさんもらったから 今夜はじゃがいもパーティでした」とつづり、料理がズラリと並んだ食卓の写真を投稿。「ポテトピザ（お裾分けしてもらった）」の他、じゃがバター、素揚げポテト、豚肉の梅しそ巻き、なすやトマトの揚げ浸し、キャロットラペ、マカロニサラダ、枝豆、とうもろこしご飯、豚汁と、素材の旨味を活かした料理の数々を披露している。

◆高木由梨奈アナの投稿に「品数の多さにびっくり」の声


この投稿に、ファンからは「どれも美味しそう」「栄養バランス完璧」「バリエーション豊富」「品数の多さにびっくり」「器選びのセンス抜群」などの声が上がっている。

高木は2025年8月8日、俳優の岸田タツヤとの結婚を発表した。（modelpress編集部）

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