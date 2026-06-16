新婚の美人フリーアナ・高木由梨奈「じゃがいもパーティでした」手料理ズラリの食卓公開「品数の多さにびっくり」「バリエーション豊富」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】フリーアナウンサーでタレントの高木由梨奈が6月16日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】新婚の29歳美人アナ「器選びのセンス抜群」ポテトピザ・じゃがバターなど手料理ズラリ
高木アナは「じゃがいもをたっくさんもらったから 今夜はじゃがいもパーティでした」とつづり、料理がズラリと並んだ食卓の写真を投稿。「ポテトピザ（お裾分けしてもらった）」の他、じゃがバター、素揚げポテト、豚肉の梅しそ巻き、なすやトマトの揚げ浸し、キャロットラペ、マカロニサラダ、枝豆、とうもろこしご飯、豚汁と、素材の旨味を活かした料理の数々を披露している。
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそう」「栄養バランス完璧」「バリエーション豊富」「品数の多さにびっくり」「器選びのセンス抜群」などの声が上がっている。
高木は2025年8月8日、俳優の岸田タツヤとの結婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】新婚の29歳美人アナ「器選びのセンス抜群」ポテトピザ・じゃがバターなど手料理ズラリ
◆高木由梨奈アナ、手料理の数々披露
高木アナは「じゃがいもをたっくさんもらったから 今夜はじゃがいもパーティでした」とつづり、料理がズラリと並んだ食卓の写真を投稿。「ポテトピザ（お裾分けしてもらった）」の他、じゃがバター、素揚げポテト、豚肉の梅しそ巻き、なすやトマトの揚げ浸し、キャロットラペ、マカロニサラダ、枝豆、とうもろこしご飯、豚汁と、素材の旨味を活かした料理の数々を披露している。
◆高木由梨奈アナの投稿に「品数の多さにびっくり」の声
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそう」「栄養バランス完璧」「バリエーション豊富」「品数の多さにびっくり」「器選びのセンス抜群」などの声が上がっている。
高木は2025年8月8日、俳優の岸田タツヤとの結婚を発表した。（modelpress編集部）
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