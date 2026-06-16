元AKB48メンバー「ヒーローパパと撮ったよ」娘＆ヒーローインタビュー中の野球選手夫の2ショット公開「大きくなってる」「画が強すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/16】元AKB48・HKT48の多田愛佳が6月15日、自身のInstagramを更新。娘とテレビに映る夫との2ショットを公開した。
【写真】31歳元AKB「画が強すぎる」娘＆ヒーローインタビュー中の野球選手夫2ショット
多田は「最近のいろいろ」と記し、娘との2ショットや球場での娘の姿など様々なショットを複数枚投稿。「ヒーローパパと撮ったよ」とコメントし、ヒーローインタビューでガッツポーズをしている夫のプロ野球・山口航輝選手が映るテレビの前に娘が座っているショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「お子さん大きくなってる」「ちょこんと座ってるサイズ感可愛すぎる」「パパの活躍誇らしいですね」「もう歩いててビックリ」「素敵な親子ショット」「画が強すぎる」などと反響が寄せられている。
多田は2022年10月25日をもってプロダクション尾木を退所しており「去年から芸能界を離れておりますが、今後も復帰の予定はありません」と説明。2023年11月にプロ野球・千葉ロッテマリーンズの山口選手と結婚し、2024年10月には第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】31歳元AKB「画が強すぎる」娘＆ヒーローインタビュー中の野球選手夫2ショット
◆多田愛佳「ヒーローパパ」と娘の2ショット公開
多田は「最近のいろいろ」と記し、娘との2ショットや球場での娘の姿など様々なショットを複数枚投稿。「ヒーローパパと撮ったよ」とコメントし、ヒーローインタビューでガッツポーズをしている夫のプロ野球・山口航輝選手が映るテレビの前に娘が座っているショットを公開した。
◆多田愛佳の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お子さん大きくなってる」「ちょこんと座ってるサイズ感可愛すぎる」「パパの活躍誇らしいですね」「もう歩いててビックリ」「素敵な親子ショット」「画が強すぎる」などと反響が寄せられている。
多田は2022年10月25日をもってプロダクション尾木を退所しており「去年から芸能界を離れておりますが、今後も復帰の予定はありません」と説明。2023年11月にプロ野球・千葉ロッテマリーンズの山口選手と結婚し、2024年10月には第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
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