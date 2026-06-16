カフェ・ベローチェ、40周年記念「黒ねこサマーバッグ2026」発売　最大1660円相当のフード引換券付き

全国174店舗を展開する『カフェ・ベローチェ』は、「40周年記念 黒ねこサマーバッグ2026」を全国の店舗とオンラインストアで数量限定発売する。価格は税込4,980円。

店頭では7月2日から、オンラインストアでは同日20時から販売を開始する。

『カフェ・ベローチェ』が40周年を迎える今年は、「40年の歴史をめぐる旅をする黒ねこ」をコンセプトに企画。創業当時の1980年代を思わせるレトロPOP調の鮮やかなデザインを採用し、夏に活躍する実用的なアイテムと人気フードの引換券をセットにした。

また、昨年発売した「黒ねこサマーバッグ2025」は好評を博し、オンラインストア限定カラーが発売開始からわずか5分で完売したという。

〈バッグやタンブラー、フード引換券をセットに〉

「40周年記念 黒ねこサマーバッグ2026」の内容は以下の通り。

・黒ねこ ペーパー編みバッグ（全3色）

・黒ねこ ストロータンブラー〈ストローマーカー付き〉

・黒ねこ フェイスタオル

・フードメニュー引換券3枚

【画像11点】昨年は5分で完売した「黒ねこサマーバッグ2026」の中身を見る

なお、オンラインストア販売分はフードメニュー引換券3枚の代わりに、ドリップバッグ1箱が入る。

■A4サイズ対応の「黒ねこ ペーパー編みバッグ」

黒ねこ ペーパー編みバッグ(マリンブルー)

「黒ねこ ペーパー編みバッグ」は、自然素材の工芸紙を使用した夏らしいアイテム。軽やかさとナチュラルな風合いが特徴で、カラーはマリンブルー、サンドベージュ、ミッドナイトブラック※の3色を用意した。

※ミッドナイトブラックはオンラインストア限定カラー。

サイズは横約35cm、高さ約36cm、ハンドル長さ約20cm。従来のサマーバッグより大きめに設計し、A4サイズもすっきり収納できる。内側にはポケットを備え、開口部にはマグネットボタンを採用するなど、使い勝手にも配慮した。

タグには海で遊ぶ黒ねこの姿と「40周年」のメッセージをあしらい、アニバーサリーイヤーならではの特別感を演出している。

■要望の多かったタンブラーが初登場

「黒ねこ ストロータンブラー」は、黒ねこが40周年の歴史をドライブしながら巡る様子を描いた2層構造のタンブラー。

これまでタンブラーの商品化を望む声が多く寄せられていたことから、40周年を記念して初めて商品化した。

【画像11点】40周年記念「黒ねこサマーバッグ2026」全アイテムを見る

結露が付きにくく、氷も溶けにくい2層構造を採用。勉強や仕事の合間のドリンクタイムにも活用しやすい仕様とした。

また、ストロー部分には黒ねこのストローマーカーが付属。アイスコーヒーになりきった黒ねこがストローを頭に付けた愛らしいデザインとなっている。

タンブラーには、『珈琲館シャノアール』や『カフェ・ベローチェ』の店舗など、ブランドの歴史を彩るモチーフを散りばめた。黒ねことともに40年の歩みをたどるようなデザインで、アニバーサリーイヤーを表現している。

さらに、入れるドリンクによって異なる表情を楽しめるのも特徴。紅茶を入れると夕暮れのような温かみのある景色に、コーヒーを入れると花火が映える夜空のような雰囲気に変化するという。

容量は約450ml。サイズは上部直径約10cm（蓋含む）、高さ約16cm、底面約6.5cm。

■ブランドの歩みを描いたフェイスタオル

「黒ねこ フェイスタオル」は、ブランドの歴史を象徴する2店舗と黒ねこをデザインした。

『カフェ・ベローチェ』の前身である『珈琲館シャノアール』で親しまれた「ビッグパフェ」を味わう黒ねこや、『カフェ・ベローチェ』店舗の上で名物の「コーヒーゼリー」を楽しむ黒ねこを描いている。

サイズは横約80cm、縦約33cm。

■最大1660円相当のフードと交換可能

店頭販売分に含まれるフードメニュー引換券は、「焼きたてドッグ・サンド（単品）」「サンドイッチ（単品）」「パスタ（単品）」の中から、それぞれ好きなメニューを1品ずつ選べる3枚セット。

最大1660円相当の人気フードと交換できる。

フードメニュー引換券