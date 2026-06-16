カフェ・ベローチェ、40周年記念「黒ねこサマーバッグ2026」発売 最大1660円相当のフード引換券付き
全国174店舗を展開する『カフェ・ベローチェ』は、「40周年記念 黒ねこサマーバッグ2026」を全国の店舗とオンラインストアで数量限定発売する。価格は税込4,980円。
店頭では7月2日から、オンラインストアでは同日20時から販売を開始する。
『カフェ・ベローチェ』が40周年を迎える今年は、「40年の歴史をめぐる旅をする黒ねこ」をコンセプトに企画。創業当時の1980年代を思わせるレトロPOP調の鮮やかなデザインを採用し、夏に活躍する実用的なアイテムと人気フードの引換券をセットにした。
また、昨年発売した「黒ねこサマーバッグ2025」は好評を博し、オンラインストア限定カラーが発売開始からわずか5分で完売したという。〈バッグやタンブラー、フード引換券をセットに〉
「40周年記念 黒ねこサマーバッグ2026」の内容は以下の通り。
・黒ねこ ペーパー編みバッグ（全3色）
・黒ねこ ストロータンブラー〈ストローマーカー付き〉
・黒ねこ フェイスタオル
・フードメニュー引換券3枚
【画像11点】昨年は5分で完売した「黒ねこサマーバッグ2026」の中身を見る
なお、オンラインストア販売分はフードメニュー引換券3枚の代わりに、ドリップバッグ1箱が入る。■A4サイズ対応の「黒ねこ ペーパー編みバッグ」
黒ねこ ペーパー編みバッグ(マリンブルー)
「黒ねこ ペーパー編みバッグ」は、自然素材の工芸紙を使用した夏らしいアイテム。軽やかさとナチュラルな風合いが特徴で、カラーはマリンブルー、サンドベージュ、ミッドナイトブラック※の3色を用意した。
※ミッドナイトブラックはオンラインストア限定カラー。
サイズは横約35cm、高さ約36cm、ハンドル長さ約20cm。従来のサマーバッグより大きめに設計し、A4サイズもすっきり収納できる。内側にはポケットを備え、開口部にはマグネットボタンを採用するなど、使い勝手にも配慮した。
タグには海で遊ぶ黒ねこの姿と「40周年」のメッセージをあしらい、アニバーサリーイヤーならではの特別感を演出している。■要望の多かったタンブラーが初登場
「黒ねこ ストロータンブラー」は、黒ねこが40周年の歴史をドライブしながら巡る様子を描いた2層構造のタンブラー。
これまでタンブラーの商品化を望む声が多く寄せられていたことから、40周年を記念して初めて商品化した。
【画像11点】40周年記念「黒ねこサマーバッグ2026」全アイテムを見る
結露が付きにくく、氷も溶けにくい2層構造を採用。勉強や仕事の合間のドリンクタイムにも活用しやすい仕様とした。
また、ストロー部分には黒ねこのストローマーカーが付属。アイスコーヒーになりきった黒ねこがストローを頭に付けた愛らしいデザインとなっている。
タンブラーには、『珈琲館シャノアール』や『カフェ・ベローチェ』の店舗など、ブランドの歴史を彩るモチーフを散りばめた。黒ねことともに40年の歩みをたどるようなデザインで、アニバーサリーイヤーを表現している。
さらに、入れるドリンクによって異なる表情を楽しめるのも特徴。紅茶を入れると夕暮れのような温かみのある景色に、コーヒーを入れると花火が映える夜空のような雰囲気に変化するという。
容量は約450ml。サイズは上部直径約10cm（蓋含む）、高さ約16cm、底面約6.5cm。■ブランドの歩みを描いたフェイスタオル
「黒ねこ フェイスタオル」は、ブランドの歴史を象徴する2店舗と黒ねこをデザインした。
『カフェ・ベローチェ』の前身である『珈琲館シャノアール』で親しまれた「ビッグパフェ」を味わう黒ねこや、『カフェ・ベローチェ』店舗の上で名物の「コーヒーゼリー」を楽しむ黒ねこを描いている。
サイズは横約80cm、縦約33cm。■最大1660円相当のフードと交換可能
店頭販売分に含まれるフードメニュー引換券は、「焼きたてドッグ・サンド（単品）」「サンドイッチ（単品）」「パスタ（単品）」の中から、それぞれ好きなメニューを1品ずつ選べる3枚セット。
最大1660円相当の人気フードと交換できる。
フードメニュー引換券