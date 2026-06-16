【かっぱ寿司】初夏限定の「極旨ネタ祭り」開催、一本釣りかつおや天然あじが110円

かっぱ寿司は、初夏限定フェア「かっぱの初夏の極旨ネタ祭り」を6月18日から7月8日まで開催する。全国のかっぱ寿司店舗(一部改装中店舗を除く)で展開し、「焼津港水揚げ 一本釣りかつお」や「天然 旬(とき)あじ」など、季節のネタを期間限定価格で提供する。

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同フェアでは、鮮度にこだわった一本釣りかつおや、旬を迎えた天然あじを中心に、食べ比べ商品や盛り合わせなど多彩なメニューをラインアップ。初夏にふさわしいさっぱりとした味わいを楽しめる内容となっている。

〈フェア商品ラインアップ〉

◆焼津港水揚げ 一本釣りかつお(2貫 140円)

一本釣りならではの鮮度の良さと、上質な赤身の旨みが特徴。店内で切り付けたかつおにショウガと青ネギを添えた。

◆焼津港水揚げ 一本釣りかつお 香味野菜仕立て(2貫 160円)

一本釣りかつおに大葉、玉ねぎ、ガーリックチップをトッピング。爽やかな香りと食感が楽しめる一皿。

◆天然 旬(とき)あじ(1貫 110円)

五島･対馬海域産の天然あじを使用。振り塩で旨みを引き出し、生姜を合わせた。

◆天然 旬(とき)あじ塩炙り(1貫 110円)

天然あじを店内で直火炙りにし、脂の旨みを引き立てた。レモンを添えて提供する。

◆光物3貫食べ比べ(3貫 280円〜)

天然旬あじ、〆いわし、とろ〆さばを盛り合わせた。

◆胡麻とたっぷり青葱の旨ネタ3貫(3貫 330円〜)

大切りサーモン、生えび、生たこに胡麻と青葱をたっぷりとのせた一皿。

◆北海道産ほたて(2貫 430円〜)

北海道産のほたてを店内で切り付け、ぷりぷりとした食感と甘みを味わえる。

◆初夏の旨ネタ5貫(5貫 580円〜)

焼津港水揚げ 一本釣りかつお、天然旬あじ、胡麻とたっぷり青葱の大切りサーモン、生たこ、倍盛り釜揚げしらす大葉包みを盛り合わせた。

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〈販売概要〉

販売期間:2026年6月18日〜7月8日予定(なくなり次第終了)

販売店舗:かっぱ寿司全店(一部改装中店舗を除く)