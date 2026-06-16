原日出子、息子が作ってくれた手料理披露「盛り付けがお店みたい」「もちもちで美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】女優の原日出子が6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子が作った料理を公開した。
【写真】66歳ベテラン女優「ソースもおしゃれ」息子が作ってくれた大和芋の大葉挟み揚げ
原は「昨夜 息子くんが作ってくれた大和芋の大葉挟み揚げが美味し過ぎた〜」とつづり、息子の手料理の写真を投稿。鮮やかな緑の大葉に巻かれ、ふんわりと仕上がった大和芋の挟み揚げが円盤状に盛り付けられており、その中央にはネギが入ったとろみのあるソースが置かれている。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷりでほっこり」「ソースもおしゃれ」「盛り付けがお店みたい」「もちもちで美味しそう」「真似してみたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】66歳ベテラン女優「ソースもおしゃれ」息子が作ってくれた大和芋の大葉挟み揚げ
◆原日出子、息子の手料理披露
原は「昨夜 息子くんが作ってくれた大和芋の大葉挟み揚げが美味し過ぎた〜」とつづり、息子の手料理の写真を投稿。鮮やかな緑の大葉に巻かれ、ふんわりと仕上がった大和芋の挟み揚げが円盤状に盛り付けられており、その中央にはネギが入ったとろみのあるソースが置かれている。
◆原日出子の投稿に「もちもちで美味しそう」の声
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷりでほっこり」「ソースもおしゃれ」「盛り付けがお店みたい」「もちもちで美味しそう」「真似してみたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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