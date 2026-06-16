ギター漫談師・林家ペーさんは、御年84歳。1964年に初代林家三平に入門し、愛妻・林家パー子さんとともに、コンビ「林家ペー・パー子」として全身ピンクの衣装に身を包み、したたかにたくましく芸能界を生き延びてきました。そこで今回は、ぺーさん初の語り下ろし『ヨレヨレ人生漫談』より一部を抜粋し、波瀾万丈な人生をお届けします。

【写真】鮮やかなピンクのペアルック！林家ペーさん、パー子さん

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とうとう三平の弟子になった！

僕にとって「芸能人になる」ということは林家三平の弟子になることで、それ以外は考えたことがないの。もう、テレビで三平を見てからずっとそればかり考えていたんだから、今思えば異常？ どうしたら三平の弟子になれるか、ずいぶん考えたわよ。いきなり弟子入りに行っても断られるに決まっている。そりゃそうよ。売れている芸人のところには毎日のように「弟子になりたい」って夢見る素人が来るんだから。

それで僕は作戦を立てたの。高校を卒業して大阪と東京を行ったり来たりしていて、その時、すでに22才。いよいよ自分のやりたいことをやらないとダメだって、切羽詰まっていたんだね。

毎日、自分なりに作ったコントをハガキに書いて、三平の家のポストに入れたの。郵便局からじゃなくて、直接持って行ったというのがミソね。ハガキを書くのもアパートじゃなくて、三平の家の近くの喫茶店。だからどうってことはないけど、三平宅がある台東区根岸の町の空気に馴染んでおこうって思って。

えっ、ストーカー？ 何言ってるの。当時は有名人の住所が週刊誌の『明星』や『平凡』にズラっと載っていたんだから。今じゃ考えられないけどね。

「師匠」と呼ぶことになった

で、ある日、なんと三平から「一度遊びにいらっしゃい」というハガキが下宿に届いたの。そりゃあ、もう、嬉しいに決まってるわよ。「やっと弟子になれる」って。ところが、指定された日に根岸の家を訪ねたら、三平はいなくて、玄関に出てきたのはおかみさんの海老名香葉子さん。でも、僕が来ることを知っていて、「お父さん、あんたはいいって言ってたわよ」と言ってくれたの。

そして、「今、お父さん、ニッポン放送に行ってるから顔を出して」って言われたの。「はい、行ってきます」とそのまま駆け出した。浪人時代、主なテレビ局とラジオ局はみーんな勝手に回って、どこにあるか知っていたもの。



『ヨレヨレ人生漫談』（著：林家ペー／小学館）

それで有楽町のニッポン放送の隣の東京ヴィデオ・ホールに行ったら三平がいて、「おお、君か。書いたの読んだよ」と言ってくれた。そりゃ嬉しいわよ。 えっ？ どんなコントかって？ その年の東京オリンピックにひっかけて、「紅顔の美少年」ならぬ「砲丸の美少年」とか。「邪魔だね。お前、邪魔。はい、ジャマイカです」とか。アハハ、くだらないねぇ（笑い）。

でも、三平が「面白いね」って言ってくれて、何よりも嬉しかった。僕にとってはとても大きな出来事で、その日から僕は、「三平」ではなく「師匠」と呼ぶことになったんですから。

お前なんかぺーぺーだ

忘れもしない。その時、「お前は俺の書生になれ」って言われたのよ。書生って夏目漱石の時代じゃないんだから（笑い）。それで、「どういう意味ですか？」と聞いたら、「どういう意味もないよ。適当に小遣いあげるから書生になれ」って。

あとから考えると、あのケチな師匠が小遣いをあげると言ったんだから、ものすごく気に入られたんだと思う。

小遣いの額？ その時はもらっていない。僕は落語家ではなくタレント志望だったけど、ほかの弟子たちはみんな噺家（はなしか）だからね。あとから考えたら、飛ぶ鳥を落とす勢いの芸人だった師匠にとって、僕は使いやすかったんじゃないのかな。

ちなみに、弟子入りした時、師匠の「お前なんかぺーぺーだ」という鶴の一声で、僕の芸名が「ペー平（ぺー）」に決まったの。

忘れられないこと

入門当時、もう１つ忘れられないことがあるの。それはおかみさんのこと。香葉子さんという人はとにかく面倒見がいいのよ。

僕が弟子になった昭和39（１９６４）年。この年、師匠の後輩の４人が次々と同時期に子供を授かったの。僕が弟子に入った直後だから10月のことだね。そうしたらおかみさん、僕を含めたほかの弟子たちに「４人みんなのところに、すぐにお祝いを届けろ」って言うの。

お金だけじゃないのよ。ご飯とかすぐに食べられるおかずもいっぱい添えて。それと、赤ちゃんの衣装？っていうか、おくるみから何から着るもの一式もよ。

それで僕は鶯谷駅の近くの病院へ行くことになった。今でも覚えてる。円平さんっていう師匠の弟弟子みたいな人で、なんと円平さん、大きい病院の前に七輪を置いて秋刀魚を焼いていたのよ。

頭に手拭いを巻いて秋刀魚を焼いているって、そりゃあ、もう強烈な印象だよね。「お前、なんだっ？」って言うから「三平の弟子です。おかみさんに頼まれて」って言うと、「あ、そう。ありがとね」って。

かみさん会

ま、それはどうでもいい話だけど、おかみさんよ。その時、なんと31才だよ。なかなか、できることじゃないよ。この面倒見のよさ、気っ風のよさは、ああ、これが江戸っ子なんだなって感動したね。

そのあとだよね。噺家の奥さんは苦労が多いから、助け合えることは助け合おうって、おかみさんが会長になって『かみさん会』を作ったのよ。それでいろんな相談にのっていたら、ほかの噺家さんの奥さんたちから「ありがとう」の大絶賛。それが師匠を通してテレビ局に伝わって、おかみさんがテレビで取り上げられるようになった。

それを僕はそばで見ていて、「さすがは江戸っ子。いいことするなぁ」と思っていたんだけど、世の中にはイヤな人もいるもんでね。落語界には師匠よりエライ人がたくさんいるから、「なんで一人だけいい格好をしているんだ」とエライ落語家とそのおかみさん連中が怒りだして、呼び出されたりしたのかな。

嫉妬があったんだねぇ。結局、かみさん会は潰されちゃって、僕はおかみさんが泣いているところを見ているのよ。気持ちで作った会なのに、って。

※本稿は、『ヨレヨレ人生漫談』（小学館）の一部を再編集したものです。