仕事や家事、介護に追われる日々、ふと「日常から離れたい」と思うことはありませんか？日帰り旅やひとり旅、久しぶりの海外旅行など、楽しみ方も人それぞれです。そこで本特集では、中島京子さん、ショコラさん、阿川佐和子さんが語る「大人の旅」の魅力をご紹介します。自分らしい旅のヒントを見つけてみませんか。

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作家・中島京子「60歳からはじめた、月1回の〈ぼーっと日帰り旅〉。1泊以上の旅行とは違い、思い立ってフラッと出かけられるのがいいところ」

家事や仕事、介護に追われ、気分転換に動画やSNSを見るという人も多いのでは。作家の中島京子さんは、スマホから離れて「ただぼんやりと、何をするでもなく過ごす」時間が大切だと感じ、旅に出ることにしました...

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年金ひとり暮らしブロガー・ショコラ70歳「ひとり旅なら、旅費の使い方も自分次第。宿はビジホでも名物は食べるなど、メリハリつけて」

さまざまなことから解放されたシニア女性の老後の新しい趣味として、最近注目を集めているのが「ひとり旅」。人気シニアブロガーのショコラさんも、67歳でパートをやめ年金暮らしに入った後、定期的におひとりさま...

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阿川佐和子「高齢の旅」

阿川佐和子さんが『婦人公論』で好評連載中のエッセイ「見上げれば三日月」。遅い夏休みを取って、六年ぶりの海外旅行へ行ってきた阿川さんは――。

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