中島健人さん主演のドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合・火曜10時〜）の第8回「呪われた店長 愛と涙のハヤシライス」が、6月16日に放送される。中島さん演じるフェロモンだだ漏れの店長が働くコンビニを舞台にしたヒューマンコメディ。

【写真】興奮した様子の光莉は…

福岡県にあるコンビニ「テンダネス門司港こがね村店」は、レジ前がまるでアイドルのコンサート会場のようになる。ファン（お客様たち）のお目当ては、勤勉なうえに老若男女をとりこにする魔性のフェロモンだだ漏れ店長・志波三彦（中島健人）。店は高齢者マンションの１階にあり、店長の後援会まで存在する。

アルバイトの中尾光莉（田中麗奈）は、店長のモテッぷりに興味津々！昔、漫画家を目指した腕前を振るい WEB漫画「フェロ店長（フェロモン店長の略）の不埒（ふらち）日記」を執筆するほど。光莉が関心がある人がもう1人――。「なんでも野郎」と書かれたツナギを着た男で―――。

中島さんが三彦役と兄・ツギ役の１人２役を熱演。原作は町田そのこさん。脚本は根本ノンジさん。

主題歌は、藤井フミヤさんの『ココロ』。



＊以下6月16日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

ある日、門司港で泣いている乾一子（橋本マナミ）に声をかけた志波三彦（中島健人）は、今日でこの街を去るという一子と門司港を巡る一日デートをする。

その姿を偶然見かけた和歌（内田櫻子）と牧男（北野秀気）だが、牧男には彼女の姿が見えないという。



（『コンビニ兄弟』／(c)NHK）

翌日、店頭にでた志波だが、なぜかいつものキラキラが弱い。仕事もイージーミスを連発。

不思議に思った光莉（田中麗奈）が、志波と一子の前日のデートの詳細を聞いていると…。