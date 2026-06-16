夫婦漫才で長年活躍してきた宮川花子さんは2019年、血液のがん「多発性骨髄腫」と診断され、現在も闘病中。夫・大助さんが食事づくりからオムツ換えまでサポートする生活を続けている。一時は、大助さんに「申し訳ない」と感じるばかりだったという花子さん。けれど近年その気持ちにも変化があったそう。ご自宅で話を聞いた。（構成：野田敦子 撮影：福森クニヒロ）

【写真】手芸が得意な花子さんが編んでいる「幸せをつかむ手袋」

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深夜2時のオムツ交換

大助 この人が最初に腰の激痛を訴え、病院で「余命半年」と宣告されてから今年で8年。わが嫁はんながら、ほんまによう頑張ってると思います。

花子 半年どころか、「余命1週間」と言われたことも、抗がん剤の副作用で心肺停止寸前に陥ったこともありました。23年からは、右足が原因不明のまま動かなくなり、ほぼ寝たきりになってしまって。私、いつも大きな顔してますけど……あ、この「大きな顔」は大助くんの大きな顔とは別の意味ですよ。

大助 そんなもん、わかってはるわ！（笑）

花子 あ、そう？ こんな調子ですけど（笑）、大助くんには、心の底から感謝してます。だって並大抵やないですもん。

深夜の2時、3時にお腹が痛くなって「ねえ、ねえ」って起こしても、嫌な顔ひとつせずオムツを換えてくれるんですから。あ、なんか、涙出てきた。大助くん、ほんまにありがとうな。

大助 ど、どないしたん？ 急に改まって（笑）。いやあ、僕もこれまでに2回、脊柱管狭窄症で大きな手術してるでしょ。腰が悪くなかったら、下の世話なんか、どうってことないんですけどね。実際は、ちょっと立ち上がるだけでも「よっこらしょ」と頑張らなあかんから情けない。

夜中、つまずいてオムツを床にぶちまけたらどうしよう、えらいこっちゃなんて思いながらボチボチやってますわ。（笑）

花子 お尻もね、感染症にならんようにって、いつも申し訳ないぐらいきれいに拭いてくれるんです。「ごめんな」って謝ると、「これは俺の仕事やから」って。ほんまに言うんですよ。信じられへんでしょ。

大助 本心ですからね。僕たちは今、老々介護のど真ん中にいますけど、これも夫婦そろって年を重ねてきたおかげやし。たまたま、僕が嫁はんの面倒をみてるだけで、逆でも全然おかしくない。まあ、そうなったらあなたは、僕の頭をコーンと足で蹴っていくやろうけど。（笑）

花子 うん、そやな。（笑）

大助 「そやな」って！ こんな僕たちを見て世間の人は、「旦那さんが奥さんの介護をしているんですか！ すごいですね」なんて褒めてくれますけど、一人で全部、背負ってるわけやないんで。

たとえば排尿のためのバルーンカテーテルの挿入は僕がやるけれども、訪問看護師さんが来たら、「お風呂、よろしく！」ってお任せして、別のことやってるし。

理学療法士さんがリハビリに来られても、そんな調子。看護師さんに「大助さんは、バランスのとり方が上手ですね」と褒められます。

花子 とはいえ、ごはんの支度や後片付け、部屋の掃除なんかも大助くん。庭の手入れもしてくれて。

大助 梅の木にうぐいすが来たりとか、柿の木に小鳥が止まったりとか……そんな景色を大事にしたいんですよ。

花子 私がほぼ一日中、ベッドにいるからね。

大助 そう。編み物をしたり、テレビで好きな野球を楽しんだりはしてますけど、変化が少ないでしょ。せめて庭を見て季節を感じてほしいと思って。そうや、もう少し元気になったら、庭のテーブルで一緒にコーヒーでも飲みたいな。

苦しいからこそ学びがある

花子 いつもこうやって笑ってるせいか、「病気やのに楽しそう」なんて言われますけど、もちろんそれだけではないんですよ。やっぱり闘病は苦しいことが多いです。

しかも、こう見えて私はもともと、マイナス思考。大助くんにも「私のせいで申し訳ない」とずっと思ってたし、一時期は目が覚めると、「ああ、まだ生きてるのか」とため息をつくのが習慣でした。

そしたらある日、大助くんが珍しく声を荒らげて、「やめてくれ！」って。

大助 そんなこともあったねえ。

花子 「僕は、あなたの愚痴を聞くのが一番つらいんや」と。ハッとしました。今さらやけど、あのときはごめん。

大助 いやいや、こっちこそ、きつい言い方してごめんな。僕ね、嫁はんが、「なんで私ばっかりこんな目に遭わなあかんの？」と嘆きたくなる気持ちは、痛いほどわかるんですよ。でも、苦しいからこそ、そこに学びがあると考えたいじゃないですか。

花子 大助くんはいつも、「病気や介護ほど学び多きものはない」と言ってるな。



「嫁はんは、僕の自慢であり、誇りなんです」（大助さん）

大助 偉そうに聞こえるかもしれませんけど、ほんまにそう思ってるんです。老いや病気で弱った人たちは、周囲の人間に「慈悲」や「徳」の大切さを、身をもって教えてくれてるんちゃうかな。そう考えたら、いろんなことの見え方が変わってくるでしょ。

ヨボヨボのお年寄りは、みじめな役立たずやない。大事なことを教えてくれる尊い存在なんやと。現に僕は、嫁はんの介護を通して、人生で一番大事なことを学んでますし。

花子 なんて言いながら、ちょくちょくケンカしてますけどね。

大助 そやねん。まだまだ人間ができてへん。しばらくして冷静になったら「アホやなあ、俺は」と反省しきり。その繰り返しですわ。

花子 私も文句言いますしね。この人が介助するときに当たり所が悪いとすぐ、「痛いねーん」「痛い言うてもな、こっち向いて」「痛いから痛い言うてんねん！」って。

それでケンカの後、な〜んか不気味な気配を感じると思って寝返りを打つと、枕元、目の前に大助くんの大きな顔があるんです。びっくりしますよ。次の瞬間、「さっきは、悪かったな」って。心臓に悪いわ。

大助 そんな言い方、ないんちゃう？ （笑）

花子 ほんまのことやもん（笑）。それはそうと大助くん、最近、私の口から後ろ向きのことばを聞いたことある？

大助 ああ、そう言われてみればないかもしれん。

花子 そうやろ？ 私、少しずつ考え方が変わってきてん。宮川大助・花子として二人で歩んできた漫才の轍（わだち）を思えば、病気なんて全然大したことないと、今では思うようになりました。

大助 コンビ結成から47年。早いもんやねえ。

花子 これまでずっとファンの皆さんに応援していただき、身に余る賞もたくさんもらって。そんな恵まれた人生を歩んできた自分が、抗がん剤が怖いとか副作用が苦しいとか弱音を吐いてたらバチがあたる。

今は、病気なんかに負けてたまるか！ 絶対に闘うで！ って心の底から思ってます。

大助 東北の皆さんも心配してくれてはるしな。東日本大震災の後、僕たち、百数十日以上、被災地に通ったんですよ。

花子 居ても立っても居られず、通い詰めました。

大助 あれは、体育館の避難所やったかな。どの芸人もこんな状況で何をしたらいいのか、迷ってるなか、あなただけが舞台からスタスタと降りて行って。「おばあちゃん、お名前は？」って話しかけたかと思うと……。

花子 イラストを描いて表札を作ってあげたんやね。

大助 「花ちゃん、ありがとう！ これ、新しい家の表札にするわ」っておばあちゃん、涙を流して喜んでくれはったな。つくづく宮川花子という芸人はすごいと思ったよ。

花子 ね、こんな感じで大助くんは、いつも褒めてくれるんですよ。オムツ換えのときでさえ、「君は、いろんな人を助けてきたんやで。だから大事にされて当然なんや。頑張ってや！」って励ましてくれて。

大助 ほんまの気持ちやから自然と出るんですわ。嫁はんは、僕の自慢であり、誇りなんです。

＜後編につづく＞