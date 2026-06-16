「お金持ちの彼氏が映ってない？」新田さちか、約2000万円の超高級車を購入！「まじ？？」「凄い」
ミス青学準グランプリで、現在はモデルや俳優、実業家として活躍する新田さちかさんは6月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。人生で初めて車を購入したことを報告しました。
【写真】新田さちかが購入した超高級車
普段は節約家だという新田さんですが、会社の業績向上や周囲の勧めもあり、一括キャッシュでの購入に踏み切ったそうです。家族とともに納車を祝いつつ、多額の出費に複雑な心境ものぞかせています。将来は愛車で都内のカフェへコーヒーを買いに行きたいという夢を語りました。等身大の率直な思いが詰まった動画です。
彼氏なのでは、という声に対しては「動画でも話しとるんやけど、実父なんよ笑」と返している新田さん。今後、運転免許証を取得したらドライブ動画なども公開してくれるのでしょうか。期待したいですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】新田さちかが購入した超高級車
人生初の愛車はマットブラックの高級車新田さんは「初めて車を買いました だがしかしの事実が、、こんな人おるんかな笑 納車Vlog是非みてねっ」とつづり、納車の様子を撮影したYouTube動画へのリンクと共に投稿。動画では、人生初の車として約2000万円の高級車を購入したことを報告しています。資産価値が下がりにくい点や、好みに合うマットブラックの外装が決め手になったようです。さらに、運転免許をまだ取得していない状態での購入で、当面は助手席を楽しむ予定だと話しています。
「初めての車から飛ばしてるね！」コメントでは、「初めての車がゲレンデヴァーゲンとはね笑。2000万超えの車とは」「おめでとう〜 2000万円キャッシュはびっくりw」「初めての車から飛ばしてるね！」「ゲレンデ？まじ？？」「凄い」などの声のほか、「お金持ちの彼氏が映ってない？」「彼氏さんですか？？」といった声も。
彼氏なのでは、という声に対しては「動画でも話しとるんやけど、実父なんよ笑」と返している新田さん。今後、運転免許証を取得したらドライブ動画なども公開してくれるのでしょうか。期待したいですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)