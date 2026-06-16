PCAが先頭打者弾→右三塁打→右二塁打→右前打

【MLB】カブス 5ー4 ロッキーズ（日本時間16日・シカゴ）

カブスの“PCA”ことピート・クロウ=アームストロング外野手が15日（日本時間16日）、本拠地で行われたロッキーズ戦でサイクル安打を達成した。しかし快挙直後に“異例の事態”となり、「だからPCA好きだわ」とファンの笑いを誘っている。

この日は今永昇太投手が先発するも、6回途中1失点で降板して今季5勝目を手にすることはできなかった。「4番・指名打者」の鈴木は2四球を選ぶも2三振を喫するなど3打数無安打だった。

そんな中「1番・中堅」のPCAが初回に先頭打者本塁打を放つと、3回の第2打席に右三塁打、5回には右二塁打で快挙に王手を懸けた。本拠地の期待が高まった2-1の7回無死の第4打席、左腕のシンカーを弾き返すと、打球は右前で弾み、シングルヒットで自身初のサイクル安打を達成した。しかし続くブレグマンに初球を投じる前、牽制にかかってアウトに。スタンディングオベーションが止まない状況で、やや微妙な表情でベンチへと引き揚げた。

ファンは「なんやこの試合w」「PCAサイクルヒットからの牽制死は草」「サイクルヒットからの牽制死するPCA狂おしいほど好き」「PCAすげーと思ったら 牽制アウト笑う」「今日のPCAはオチまで完璧だな」「ほんとにらしくて笑った」「 サイクルヒットすげええ！ からの牽制死w」と盛り上がっていた。（Full-Count編集部）