15日、都内の映画館で是枝裕和監督の最新作『箱の中の羊』の大ヒット御礼舞台挨拶が行われ、主演のお笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）、俳優の田中泯（81）らが登壇した。

【映像】ベテラン俳優が大絶賛→大悟の一言で爆笑

大悟はこの日来場した客に対し、開口一番に次のように話した。

大悟「まず、日本対オランダ、同点でよかったね。いい試合だった。みなさん朝早くから起きていると思うので、眠いなかこうして映画館まで来ていただき本当にありがとう」

また、相方のノブが作品を観たかどうかを聞かれ、次のように答えた。

大悟「ノブは今…アメリカでサッカーを観ている。ノブは今のところ、まだ何も言ってこないけど、（映画を）見ていると思う。でも照れくさいので何も言ってきていないと思う」

そんな大悟について共演したベテラン俳優の田中泯は、役者としての大悟の才能を大絶賛した。

田中「大悟さんは俳優という仕事、俳優という演技のもとになるもの、どんなものがあれば俳優ができるのかという見本みたいなもの。それこそ僕は、人間が演劇をはじめた一番大きな動機を大悟さんの体は持っているのではないかと思っている」

大悟「非常に素晴らしいことを言いました」

（『ABEMA Morning』より）