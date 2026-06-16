新潟アルビレックスBBは、長谷川 智伸 選手と、2026-27シーズンの選手契約(継続)が決定したと発表しました。



【長谷川 智伸(はせがわ とものぶ)】



■背番号

6

■ポジション

SG

■生年月日

1990年11月9日

■出身地

島根県

■身長

183cm

■体重

82kg

■出身校

拓殖大学



■経歴

2013-16三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋

（現・名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）

2016-18滋賀レイクスターズ（現・滋賀レイクス）

2018-19三遠ネオフェニックス

2019-20琉球ゴールデンキングス

2020-21バンビシャス奈良

2021-23福島ファイヤーボンズ

2023-25福井ブローウィンズ

2025- 新潟アルビレックスＢＢ

■長谷川智伸選手 コメント

リリースの通り、2026-27シーズンも新潟アルビレックスＢＢでプレーさせていただけることになりました。昨シーズンは様々な関係者各位からご協力いただきクラブに拾っていただいた身として、目標を達成できず非常に悔しかったです。今シーズンも全身全霊で新潟の為に戦います。応援してくださるブースターの皆様、ご支援くださるスポンサー各位、新潟アルビレックスＢＢに憧れる育成年代、歴史あるクラブに携わっているフロントスタッフの方々、地域の方々、家族、皆様の為に頑張ります。また、日本のバスケットボール界が変革期を迎え今シーズンはより厳しい戦いも予想される中、応援してくださる皆様と苦楽を共にしながらクラブとしても個人としても前進していきたいです。引き続き新潟アルビレックスＢＢならびに長谷川智伸の応援をよろしくお願いいたします。



いつどんな時も新潟の為に。

一緒に頑張りましょう。

■代表取締役社長 糸満 盛人コメント

闘将 NOBUとの契約更新を有難くさせて頂くことと相成りました。来るべき来シーズンはステージが一新。強豪との闘いが続く厳しいもの。そこで頼りになるのはノブさんの激と闘志あふれるプレー。チームの核として、精神的支柱として、さらにさらに活躍を頂くことを大いに期待申し上げます。長岡の毘沙門天としての奮闘を祈念申し上げます！