【アルビBB】濱高康明選手の契約継続を発表「満員のアオーレでのハリセンの音、歓声を楽しみにしております」
新潟アルビレックスＢＢは、濱高康明選手と、2026-27シーズンの選手契約(継続)が決定したと発表しました。
【濱高 康明(はまたか やすあき)】
■背番号
9
■ポジション
SG
■生年月日
1997年1月18日
■出身地
石川県
■身長
184cm
■体重
81kg
■出身校
近畿大学
■経歴
2019-23西宮ストークス
2024-新潟アルビレックスＢＢ
■濱高 康明 選手 コメント
来シーズンも新潟でプレーすることになりました濱高です。3年目になります。また美味しいお米と日本酒を堪能できるのが幸せです。満員のアオーレでのハリセンの音、歓声を楽しみにしております。一緒に戦ってください。宜しくお願いいたします。
■代表取締役社長 糸満 盛人コメント
このたび、濱高康明 選手との2026-27シーズンの契約を無事結ばせていただくことと相成りました。この二年間、流れを変える切れ味あるディフェンスでブースターの方々を魅了し、チームの窮地を幾度となく救ってきた濱高さん。お持ちの能力にさらなる磨きをかけて頂き、チームの勝利へ、そしてブースターへの価値提供最大化に、さらにさらにお力を発揮願います。来シーズンも大いに期待申し上げます。共に高みまで一緒に。宜しくお願いいたします。