新潟アルビレックスＢＢは、濱高康明選手と、2026-27シーズンの選手契約(継続)が決定したと発表しました。



【濱高 康明(はまたか やすあき)】



■背番号

9

■ポジション

SG

■生年月日

1997年1月18日

■出身地

石川県

■身長

184cm

■体重

81kg

■出身校

近畿大学

■経歴

2019-23西宮ストークス

2024-新潟アルビレックスＢＢ

■濱高 康明 選手 コメント

来シーズンも新潟でプレーすることになりました濱高です。3年目になります。また美味しいお米と日本酒を堪能できるのが幸せです。満員のアオーレでのハリセンの音、歓声を楽しみにしております。一緒に戦ってください。宜しくお願いいたします。

■代表取締役社長 糸満 盛人コメント

このたび、濱高康明 選手との2026-27シーズンの契約を無事結ばせていただくことと相成りました。この二年間、流れを変える切れ味あるディフェンスでブースターの方々を魅了し、チームの窮地を幾度となく救ってきた濱高さん。お持ちの能力にさらなる磨きをかけて頂き、チームの勝利へ、そしてブースターへの価値提供最大化に、さらにさらにお力を発揮願います。来シーズンも大いに期待申し上げます。共に高みまで一緒に。宜しくお願いいたします。