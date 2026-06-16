新潟アルビレックスＢＢは、濱田貴流馬選手との2026-27シーズンの選手契約(継続)が決定したと発表しました。



【濱田 貴流馬(はまだ あるま)】



■背番号

15

■ポジション

PG

■生年月日

1997年7月1日

■出身地

高知県

■身長

178cm

■体重

76kg

■出身校

近畿大学

■経歴

2019-21 熊本ヴォルターズ

2020-23 鹿児島レブナイズ

(2020-21シーズンは熊本ヴォルターズから鹿児島レブナイズへの期限付き移籍)

2023-24 さいたまブロンコス

2024-25 トライフープ岡山

2025-新潟アルビレックスＢＢ

■濱田 貴流馬 選手 コメント

2026-27シーズンも新潟アルビレックスＢＢでプレーすることになりました。今シーズンもこの機会を下さった新潟アルビレックスＢＢ関係者の皆さま、スポンサーの皆さま本当にありがとうございます。



昨シーズン、このチームに入団しましたが、それまで他チーム在籍時から感じていた以上のホームの雰囲気とブースターの方々の熱量を体感し、もっとこのチームで勝ちたいと思いました！今シーズンはこれまでよりももっとチームの成長、自分自身の成長、ブースターの方々の熱量が必要になると思います。



自分自身がこのチームと共に成長するために頑張るので、たくさん勝ってたくさん盛り上がりましょう！！今シーズンも応援よろしくお願いします！

■代表取締役社長 糸満 盛人コメント

このたび、濱田 貴流馬 選手との2026-27シーズンの更新契約を、無事締結させていただくことと相成りました。新潟でのこの1年間。スピード感と躍動感、そして創造性に溢れたプレーでファンを大いに魅了。実直・誠実な人柄とともに、まさに「顔」ともいうべき存在になりましたね。日本人最長プレータイムを保持した、まさに大黒柱の貴流馬さん。さらにさらに強く逞しくクリエイティブに。ともにB.ONE初年度でのチームの飛躍を産み出してゆきましょう。どうぞ宜しくお願いいたします。