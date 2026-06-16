【アルビBB】濱田貴流馬選手の契約継続を発表「たくさん勝ってたくさん盛り上がりましょう！」
新潟アルビレックスＢＢは、濱田貴流馬選手との2026-27シーズンの選手契約(継続)が決定したと発表しました。
【濱田 貴流馬(はまだ あるま)】
■背番号
15
■ポジション
PG
■生年月日
1997年7月1日
■出身地
高知県
■身長
178cm
■体重
76kg
■出身校
近畿大学
■経歴
2019-21 熊本ヴォルターズ
2020-23 鹿児島レブナイズ
(2020-21シーズンは熊本ヴォルターズから鹿児島レブナイズへの期限付き移籍)
2023-24 さいたまブロンコス
2024-25 トライフープ岡山
2025-新潟アルビレックスＢＢ
■濱田 貴流馬 選手 コメント
2026-27シーズンも新潟アルビレックスＢＢでプレーすることになりました。今シーズンもこの機会を下さった新潟アルビレックスＢＢ関係者の皆さま、スポンサーの皆さま本当にありがとうございます。
昨シーズン、このチームに入団しましたが、それまで他チーム在籍時から感じていた以上のホームの雰囲気とブースターの方々の熱量を体感し、もっとこのチームで勝ちたいと思いました！今シーズンはこれまでよりももっとチームの成長、自分自身の成長、ブースターの方々の熱量が必要になると思います。
自分自身がこのチームと共に成長するために頑張るので、たくさん勝ってたくさん盛り上がりましょう！！今シーズンも応援よろしくお願いします！
■代表取締役社長 糸満 盛人コメント
このたび、濱田 貴流馬 選手との2026-27シーズンの更新契約を、無事締結させていただくことと相成りました。新潟でのこの1年間。スピード感と躍動感、そして創造性に溢れたプレーでファンを大いに魅了。実直・誠実な人柄とともに、まさに「顔」ともいうべき存在になりましたね。日本人最長プレータイムを保持した、まさに大黒柱の貴流馬さん。さらにさらに強く逞しくクリエイティブに。ともにB.ONE初年度でのチームの飛躍を産み出してゆきましょう。どうぞ宜しくお願いいたします。